Baden-Baden: Babyboomer gehen so langsam in Rente

Weil die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge aus der Zeit von 1955 bis Ende der 60er Jahre, nach und nach in das Rentenalter kommen, entsteht auch in Baden-Baden ein zusätzlicher Bedarf an Alten- und Pflegeheimplätzen.

„Es gibt eine deutliche Verschiebung der Wohnbevölkerung zu älteren Menschen“, prognostizierte Matthias Voigt vom Fachbereich Bildung und Soziales der Stadtverwaltung vor dem Sozialausschuss des Gemeinderats. Bis zum Jahr 2035 erwartet er einen Zuwachs der über 65-Jährigen von über 25 Prozent im Vergleich zu 2015. Demnach wird ihre Zahl von rund 14.000 auf etwa 18.000 steigen.

Derzeit liegt die Quote der Hochbetagten (ab 65 Jahre) mit einem Anteil von 26 Prozent an der Einwohnerzahl über dem Landesdurchschnitt von 20 Prozent, heißt es im Bericht zur demografischen Entwicklung mit Blick auf die Folgen für Alter und Pflegebedürftigkeit. Die 20- bis unter 65-Jährigen haben einen Anteil von 58 Prozent an der Einwohnerzahl. Die unter 20-Jährigen stellen 16 Prozent. Deutlich spürbar werden die Veränderungen nach Angaben von Voigt ab dem Jahr 2025. Kommen in 2020 noch zwei junge Menschen auf einen Senior, werden künftig drei junge Menschen auf zwei Senioren kommen. Das Durchschnittsalter in Baden-Baden werde aber bei 47 Jahren bleiben. Und der Durchschnitts-Baden-Württemberger? Der hat 43 Jahre auf dem Buckel. Der Landeswert werde sich aber der Entwicklung in Baden-Baden angleichen, meinte Matthias Voigt.

Nachfrage nach Pflegeleistungen steigt

Mit der demografischen Entwicklung wird die Nachfrage nach Pflegeleistungen steigen. Im Jahr 2015 wies die Statistik für Baden-Baden 2038 Pflegebedürftige aus, im Jahr 2030 werden fast 2800 erwartet. Schon jetzt, so der Bericht, fehlen in der Stadt rund 120 Pflegeheimplätze. Bis zum Jahr 2030 wird sich die Schere weiter öffnen: Der Mehrbedarf wird sich dann mehr als verdoppeln: auf fast 260. Die Zahlen basieren laut Voigt auf einem soliden Fundament. Die Bevölkerungsvorausberechnung und die Pflegestatistik seien „sehr zuverlässig“.

Geburtendefizit in der Kurstadt

Niederschlagen wird sich diese Entwicklung auch beim Thema Demenz. Bei den Schätzungen gibt es aber unterschiedliche Tendenzen: Ein Szenario geht von 1185 Demenzerkrankten im Jahr 2020 und einem Anstieg auf 1463 im Jahr 2035 aus. Ein zweites nennt dramatischere Zahlen: Demnach steigt die Zahl der Patienten in diesem Zeitraum von 1449 auf 1844. „Die Wahrheit wird dazwischen liegen“, meinte Voigt. Der Trend sei aber unumstößlich: „Die Fallzahlen werden deutlich steigen.“ Gestiegen ist in Baden-Baden auch die Einwohnerzahl. Im Bericht, der den Zeitraum von 2010 bis 2017 umfasst, von 53.251 auf 55.517 Einwohner. Das entspricht einer Zunahme um 4,2 Prozent. Der Trend hielt auch 2018 an: Mittlerweile hat Baden-Baden fast 55.900 Einwohner. Den Zuwachs sicherte die Zuwanderung, denn in der Stadt gab es in dem Zeitraum ein Geburtendefizit von 2829. Es starben also deutlich mehr Menschen als Junge auf die Welt kamen.

Haushaltshilfe braucht Verstärkung

Um die Entwicklung in den Pflegeheimen im Blick zu behalten, hat die Stadtverwaltung nach Angaben von Bürgermeister Roland Kaiser „ein dauerhaftes Monitoring“ eingeführt. Demnach werden die Belegungszahlen von der Heimaufsicht monatlich abgerufen. Noch nicht komplett überschaubar sind die Auswirkungen der Landesheimbauverordnung: Ab September werden die Standards mit der Einzelzimmerregelung verschärft. Vermutlich wird es für Einrichtungen aber Übergangsregelungen geben. Das ist aber nicht das einzige Problem. „Wir brauchen nicht nur Plätze, sondern auch Personal zur Betreuung“, führte der Grünen-Politiker aus. Den Pflegenotstand sieht Eva Pfistner von der Arbeiterwohlfahrt auch im ambulanten Bereich, etwa bei Einkaufshilfen: „In der Haushaltshilfe gehen uns langsam die Mitarbeiter aus.“ Von der Sozialverwaltung sollen zudem ein „Runder Tisch im Alter“ etabliert und Initiativen zum Aufbau eines Seniorenrats unterstützt werden.