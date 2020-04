Baden-Baden bleibt ein staatlich anerkanntes Heilbad

Anzeige

Baden-Baden darf das Prädikat „Staatlich anerkanntes Heilbad“ weiter führen. Das ist das Ergebnis einer einjährigen Untersuchungsreihe zur Luftqualität, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) zusammen mit dem städtischen Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz von Mai 2018 bis Juni 2019 vorgenommen hat. Demnach erfüllt die Stadt an der Oos die Kriterien zur Luftqualität, um den Titel zu behalten.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat dies dem Rathaus mit einem Schreiben bestätigt. Demnach gilt das Prädikat für die Kernstadt sowie die Stadtteile Lichtental mit Geroldsau, Balg und Oos. Zudem führt Neuweier seit November 2011 das Prädikat „Erholungsort“.

Die Stadt verzichtet auf Hinweise an den Ortsschildern

Die Stadt möchte dennoch auch künftig darauf verzichten, mit einem Zusatz an den Ortsschildern auf den Titel des Heilbads hinzuweisen, wofür der FDP-Fraktions-Vorsitzende Rolf Pilarski sich in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Margret Mergen ausgesprochen hatte. In anderen Städten sei dies üblich.

Das Rathaus begründet seinen Verzicht damit, dass sie in Zusatzschildern aufgrund des ohnehin weltweiten Bekanntheitsgrads der Stadt keinen weiteren Werbe-Effekt sehe.

Der Heilbäderverband gibt strenge Qualitätsstandards vor

In Kur- und Erholungsorten kommt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes der Luftqualität eine besondere Bedeutung zu. Sie trägt dazu bei, die Qualität der Kur sicherzustellen und den kurmedizinischen Erfolg zu unterstützen. Deshalb sind die vom Deutschen Heilbäderverband und dem Deutschen Tourismusverband festgelegten Qualitätsstandards strenger als die nach deutschem und europäischem Recht festgelegten Grenzwerte für die Luftqualität.

Die Messungen sind im Turnus von zehn Jahren vorgeschrieben

Für den Nachweis einer sauberen Luft sind im Turnus von zehn Jahren Luftqualitäts-Messungen vorgeschrieben. Um das Prädikat Kur- und Erholungsort oder Heilbad zu führen, ist unter anderem ein amtlich anerkanntes Luftqualitäts-Gutachten erforderlich, das einjährige Messungen der Luftqualität voraussetzt. Der Deutsche Wetterdienst erstellte dieses Gutachten im Auftrag der Stadt.

Um die dafür erforderlichen Daten zu sammeln, hat die Stadt an vier Stationen Messgeräte aufgestellt: bei der Klinik in Balg und in Geroldsau, um die Werte in den Außenbezirken zu ermitteln. Weitere Mess-Stationen befanden sich an der Ecke Stephanien-/Sophienstraße und in der Rheinstraße beim früheren Forstamt. Sie dienten dazu, die Luftqualität an verkehrsbelasteten Stellen zu prüfen.

Die Geräte halten die Schadstoff-Belastung in der Luft fest

Die einzelnen Stationen messen sogenannte Leitsubstanzen, die sich als Indikatoren für die Schadstoff-Belastung der Luft bewährt haben. Das sind unter anderem Stickstoffdioxid, Feinstaub und der darin enthaltene Ruß sowie Großstaub. Ziel sei es, die mittlere, charakteristische Belastung dieser Leitsubstanzen zu bestimmen.

Das Resultat dieser Messungen ist eindeutig: Alle prädikatisierten Stadtteile erfüllen die hohen Anforderungen des Kurorte-Gesetzes in Verbindung mit den Begriffsbestimmungen/Qualitätsstandards des Deutschen Heilbäderverbands im Hinblick auf Luftqualität und Bioklima.

Die strengen Richtwerte sind eingehalten

Baden-Baden unterschreitet die Anforderungen an ein Heilbad im Stadtgebiet zum Teil deutlich beziehungsweise hält sogar die lufthygienisch strengen Richtwerte („erhöhte Anforderungen“) ein, heißt es in dem DWD-Gutachten. Bei allen gemessenen Luftbeimengungen sind an allen Messstellen die jeweils gültigen Kurzzeitrichtwerte eingehalten – mit Ausnahme jeweils einer Überschreitung an den Probenahmestellenin den Verkehrszentren bei Stickstoffdioxid.

Bis zu drei Überschreitungen je Luftbeimengung und Messstelle im Messjahr sind erlaubt. Die mittleren Belastungswerte der einzelnen Luftschadstoffe haben den jeweiligen Langzeit-Richtwert nicht erreicht. In den Verkehrszentren ist die Stickstoffdioxid-Belastung erwartungsgemäß leicht erhöht. Bei den übrig gemessenen Luftbeimengungen hat der DWD überwiegend kurortübliche Konzentrationen gemessen.