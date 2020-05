Baden-Baden braucht in der Corona-Krise einen Kredit

Anzeige

Die Corona-Krise trifft die Stadt Baden-Baden so heftig wie viele Firmen und Privathaushalte: Das Geld wird knapp. Um den Betrieb am Laufen zu halten, muss so etwas wie ein Dispo her, denn Anfang Juni wird die Liquidität der Bäderstadt unter acht Millionen Euro sinken.

Ende Dezember, als noch kein Mensch an gravierende Corona-Folgen dachte, lag sie noch bei 42,8 Millionen Euro. Um den Zahlungsverpflichtungen weiter termingerecht nachkommen zu können, muss die Stadt ein Kommunaldarlehen über 15 Millionen Euro aufnehmen. Das kündigte Stadtkämmerer Thomas Eibl an.

Das Finanzmanagement in der Stadt mit der höchsten Millionärsdichte in Baden-Württemberg ist derzeit alles andere als ein Vergnügen. Die Auflistung von Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz füllen bereits zwei DIN-A-4-Seiten, ließ der Stadtkämmerer die Bürgervertreter in der Gemeinderatssitzung wissen. Die Mindererträge summieren sich auf fast 22 Millionen Euro.

Beispiele sind geringere Einnahmen von etwa 400.000 Euro bei der Kurtaxe oder ein Loch von ebenfalls 400.000 Euro bei der Vergnügungssteuer. Unerwartete Ausgaben in Höhe von fast drei Millionen Euro fielen an für Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der Lungenkrankheit oder Stundungen angesichts der Corona-Krise in einer Größenordnung von 1,3 Millionen Euro.

Bei der Gewerbesteuer fehlen im Corona-Jahr zehn Millionen Euro

Der dickste Brocken wird wohl bei der Gewerbesteuer verkraftet werden müssen, der wichtigsten Einnahmequelle Baden-Badens. Zwar liegt noch keine neue Steuerschätzung vor, aber der Stadtkämmerer wagt eine Prognose: Statt der im Jahr 2020 erwarteten 51 Millionen Euro (Eibl: Der Ansatz war von Optimismus geprägt) kalkuliert er nur noch mit rund 40 Millionen Euro.

Das wird ein Finanzloch von elf Millionen Euro hinterlassen, das durch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuerumlage von knapp einer Million Euro nur ein klein wenig abgefedert wird. Und: „Bei der Gewerbesteuer kann es noch zu weiteren Verschlechterungen kommen“, schließt Eibl weitere Hiobsbotschaften nicht aus.

Im Jahr 2019 zahlten Betriebe 48,5 Millionen Euro

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 flossen statt der im Etat angesetzten 51 Millionen Euro am Ende noch 48,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Das Minus von 3,5 Millionen Euro wurde durch Mehreinnahmen aus dem Anteil Baden-Badens an der Einkommen- und Umsatzsteuer ausgeglichen.

Um die aktuelle Krise zu bewältigen, sieht Eibl auch das Land Baden-Württemberg gefordert. Das müsse eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen sicherstellen. Einige Millionen Euro werden zudem aus dem Milliardenprogramm des Bundes an die Oos fließen. Sie werden die zusätzlichen Ausgaben aber nur annähernd ausgleichen können, meint der Kämmerer.

Es herrscht überall große Ratlosigkeit, wie wir mit der Situation umgehen können. Oberbürgermeisterin Margret Mergen

„Es herrscht überall große Ratlosigkeit, wie wir mit der Situation umgehen können“, meint Oberbürgermeisterin Margret Mergen zur Lage. Die Stadt könne die Corona-Belastungen nicht sofort aus eigener Kraft in kurzer Zeit stemmen, so die OB. Das sei eine Hypothek auf Jahre oder gar Jahrzehnte. Schließlich seien auch Schulden des Staates Schulden: „Die Zeche müssten wir alle zahlen.“

Müsliriegel und Gummibärchen als Nervennahrung für Gemeinderäte

Den Optimismus hat sie aber nicht verloren: „Irgendwie werden wir es schon schaffen!“ Weil die Verwaltung den Bürgervertretern mit den Hiobsbotschaften die „Laune verhagelte“ (O-Ton Mergen) lag zum Ausgleich Süßes für die Kommunalpolitiker bereit: Müsliriegel und Gummibärchen.

Der Sparkurs wird sich vermutlich auch diesbezüglich bemerkbar machen: „Künftig gibt es das vielleicht nicht mehr“, meinte die Rathauschefin.