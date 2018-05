Baden-Baden (ots/red) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Langfinger in eine Bäckereifiliale in der Innenstadt von Baden-Baden eingebrochen. Die Verbrecher stahlen in dem Gebäude in der Kaiserallee Bargeld und entkamen unerkannt, meldet die Polizei Offenburg. Die Ermittlungen laufen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3938992