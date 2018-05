Baden-Baden – Fußgänger angefahren

Baden-Baden (ots) – Ein 71 Jahre alter Fußgänger hat am Donnerstagnachmittag nach einer Kollision mit einem Audi leichte Verletzungen davongetragen. Der 53 Jahre alte Autofahrer bog kurz vor 14.30 Uhr von einem Parkhaus nach rechts in die Rettigstraße ein. Hierbei touchierte er den Senior, der die Rettigstraße talabwärts beging. Eine medizinische Versorgung des 71-Jährigen an der Unfallstelle war nicht notwendig. Der Sachschaden am Audi hielt sich mit etwa 200 Euro in Grenzen.

