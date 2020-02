Baden-Badener-Vereine haben wenig Interesse an Futsal

Anzeige

Wenn der Südbadische Fußball-Verband (SBFV) seine Futsal-Meister kürt, geben die Mannschaften aus dem Bezirk Freiburg regelmäßig den Ton an. So sicherte sich in dieser Saison die Vertretung des Staufener SC beim Turnier in Lahr den Verbandstitel der Männer, während die Fußballerinnen des SC Freiburg im Baden-Badener Schulzentrum West den Frauen-Wettbewerb für sich entscheiden konnten.

Während Futsal im Breisgau viel Anklang findet, kocht die vom Weltfußballverband FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs im Norden des Verbandsgebiets auf Sparflamme. Vito Voncina (Gaggenau), der Vorsitzende des Fußballbezirks Baden-Baden, stellt fest: „Es besteht bei den Vereinen kein Interesse, Futsal-Turniere auszurichten.“ Das wiederum führt dazu, dass auch kein offizieller Bezirksmeister ermittelt wird. Nicht so recht nachvollziehen kann Voncina, dass „es bei der Jugend ganz gut läuft“. Voncina: „Ich bekomme überwiegend positive Rückmeldungen von den Jugendtrainern zum Futsal, komischerweise bricht es dann aber abrupt ab, sobald die Jungs zu den Aktiven stoßen.“

Mehr zum Thema: Gehörloser Torwart aus Rastatt auf dem Sprung in Futsal-Nationalmannschaft

Problem seit Jahren bekannt

Klaus Fengler (Achern), Stellvertretender Vorsitzender des Verbandsausschusses für Freizeit- und Breitensport, der mitverantwortlich für die Organisation der südbadischen Titelkämpfe in Lahr war, kennt das Problem seit Jahren. „Im Bezirk Baden-Baden ist das Interesse am Futsal sehr gering“, sagt er. Vorbei sind die Zeiten, als sich Fatihspor Baden-Baden einst den Verbandstitel sicherte und bei den süddeutschen Meisterschaften mitmischte. Heute muss Fengler froh sein, wenn sich überhaupt eine Mannschaft meldet, um an den „Südbadischen“ teilzunehmen. „Von Verbandsseite war angedacht, dass aus jedem Bezirk zwei Mannschaften antreten“, erläutert Fengler, der aber registrieren musste, dass sich auf die Ausschreibung im Bezirk Baden-Baden hin einzig und allein der Rastatter SC/DJK zur Fahrt nach Lahr bereit erklärte.

Staufener SC setzt sich erneut durch

Dass auch andernorts beim Futsal nicht alles Gold ist, was glänzt, bekamen Fengler und Helfer in Lahr zu spüren. So trat der TuS Efringen-Kirchen erst gar nicht an. „Das ist ein Fall fürs Verbandssportgericht“, so Fengler. Ominös waren die Hintergründe des kurzfristigen Ausfalls des Freiburger FC. Angeblich war die Mannschaft bei der Anreise in eine Polizeikontrolle geraten und dabei längere Zeit aufgehalten worden. Dass sich am Ende der Titelverteidiger Staufener SC durchsetzte, ist nicht verwunderlich. Der B-Kreisligist hat sich die Futsal-Förderung auf die Fahnen geschrieben und setzt neben den eigenen Akteuren auf weitere Spieler aus der Region, die in Staufen trainieren und dank eines Doppelspielrechts für das SSC-Futsal-Team auflaufen können.

Rastatter SC/DJK bei Titelkämpfen aktiv

Während in Staufen gezielt an der Futsal-Weiterentwicklung gearbeitet wird, läuft die Disziplin beim Rastatter SC/DJK nur nebenher. „Wir wollten zunächst einmal, dass der Bezirk Baden-Baden bei den südbadischen Meisterschaften vertreten ist. Außerdem wissen wir, dass sehr gute Hallenspieler in unserem Team stehen und dass wir wettbewerbsfähig sind“, begründet Matthias Dorsner, Vorstand Sport des RSC/DJK, die Teilnahme seines Vereins in Lahr. Am Ende sprang der gute vierte Platz heraus, wobei der Einzug ins Endspiel nur knapp verpasst wurde. Im Halbfinale musste sich der RSC/DJK dem SV Niedereschach mit 0:1 geschlagen geben. Auch im Spiel um Platz drei gegen den VfR Elgersweier ging es eng her. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 1:1, ehe die Rastatter dann im Sechs-Meter-Schießen den Kürzeren zogen.

FV Baden-Oos im Frauen-Wettbewerb dabei

Bei den Fußballerinnen ist die Situation im Bezirk Baden-Baden ähnlich wie bei den Männern. Das Interesse hält sich in Grenzen. „Immerhin drei Teams haben sich für die Teilnahme an den südbadischen Meisterschaften beworben. Den Vorzug hat der FV Baden-Oos als Veranstalter der Titelkämpfe erhalten“, erklärt Voncina. Nach 1:0-Siegen gegen die SG Ödsbach-Zusenhofen und den FC Hilzingen sowie Niederlagen gegen den SC Freiburg (0:5) und den FC Hochrhein-Hohentengen (0:2) sprang schließlich der siebte Platz heraus.

Verband berät über Futsal-Zukunft

Ob und wie es mit dem Futsal in Südbaden weitergeht, war kürzlich ein Thema bei der Klausurtagung des SBFV-Verbandsvorstands in Saig. „Darüber wird jetzt diskutiert“, verrät Vito Voncina. Bereits geklärt ist das weitere Vorgehen des Rastatter SC/DJK in Sachen Futsal. „Keine Frage, wir werden auch in der nächsten Saison eine Mannschaft für die südbadischen Meisterschaften melden“, kündigt Matthias Dorsner an.