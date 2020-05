Gemeinderat Baden-Baden möchte das Bündnis „Seebrücke“ nicht unterstützen

Anzeige

Baden-Baden schließt sich dafür einer Resolution des Deutschen Städtetags an. Das entschied der Gemeinderat der Bäderstadt mit großer Mehrheit. In dem Aufruf bekennt sich Baden-Baden „uneingeschränkt zu den demokratischen Grundwerten und tritt für eine offene Stadtgesellschaft, die von Menschlichkeit, Toleranz, Demokratie, kultureller Vielfalt und Solidarität geprägt ist, ein.“

Keine Mehrheit gab es für einen Antrag von Grünen und SPD mit dem Ziel, dass sich Baden-Baden der Bewegung „Seebrücke“ anschließt und die Stadt zum „sicheren Hafen“ erklärt. Das internationale Bündnis richtet sich vor allem gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer.

Wir fühlen uns als Europäer. Oberbürgermeisterin Margret Mergen

Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Margret Mergen soll mit der Städtetags-Resolution zum Ausdruck gebracht werden, dass in Baden-Baden „kein Verständnis und keine Rechtfertigung für extreme Haltungen“ besteht. Die Bäderstadt sei eine „weltoffene Stadt“. „Wir fühlen uns als Europäer“ betonte die Rathauschefin.

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen seien an der Oos willkommen: „Diese Weltoffenheit steht uns gut zu Gesicht.“ „Die Werte des Grundgesetzes kann man nicht oft genug betonen“, fand FDP-Rat Rolf Pilarski und sprach offenbar den meisten Bürgervertretern aus dem Herzen.

FBB-Rat Markus Fricke begründete seine Ablehnung hingegen mit der Tatsache, dass die Resolution jene Menschen, die sich daran nicht halten, nicht bekehre. Der AfD ging die Resolution nicht weit genug. „Sie ist auf dem linken Auge blind“, kritisierte Kurt Hermann. Sie wende sich nur gegen Rechts- und nicht auch gegen Linksextremismus. Das entfachte die Widerrede von Werner Schmoll (SPD): „Solche Äußerungen sind unglaubwürdig, wenn sie Leute wie Björn Hocke nicht zurückpfeifen.“

Keine Mehrheit für Appell an Bundesregierung

Gegensätzlicher wurde über den Anschluss an die „Seebrücke“ diskutiert. Mit einer Unterstützung des Bündnisses sollte die Bäderstadt an die Bundesregierung appellieren, „sich noch nachdrücklicher und verstärkter für die Bekämpfung der Fluchtursachen und die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeerraum einzusetzen.“

Ferner sollte die Bereitschaft bekräftigt werden, bis zu zwei unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Rahmen der humanitären Hilfe freiwillig aufzunehmen, soweit die Kosten wie bisher aus dem Landesetat gedeckt werden. „Das ist ein symbolischer erster Akt ohne rechtliche Bindung“, führte Thomas Gönner von den Grünen aus.

CDU kritisiert „falsches Signal an Schlepperbanden“

CDU-Fraktionschef Ansgar Gernsbeck sah in dem Antrag „ein völlig falsches Signal an Schlepperbanden“. Zudem habe die Kommunalpolitik keine Entscheidungskompetenz in Bundes- und Landesfragen. Die Freien Wähler schlossen sich dieser Argumentation an. „Für die Zuwanderungssteuerung sind wir nicht zuständig“, bekräftigte FDP-Rat Pilarski.

Markus Fricke (FBB) kritisierte, dass die Städte mit einer solchen Erklärung „dem Bund im Verhältnis zur EU in den Rücken“ fallen. Ablehnung signalisierte auch die AfD.

Grünen-Fraktionschefin Sabine Iding-Dihlmann („Der Tagesordnungspunkt wird zum Rundumschlag zur Flüchtlingspolitik genutzt.“) und ihr SPD-Kollege Kurt Hochstuhl („Baden-Baden gibt sich weltoffen, solang nur die zu uns kommen, von denen wir meinen, dass sie zu uns passen. Das ist der falsche Weg.“) konnten mit ihren Redebeiträgen die Abstimmungsniederlage auch nicht abwenden.

Der Deutsche Städtetag steht für eine Stadtgesellschaft, die von Menschlichkeit, Toleranz, Demokratie, kultureller Vielfalt und Solidarität getragen ist. Im Aufruf heißt es unter anderem:

„Das Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft, Religionen und Kulturen prägt das Gesicht unserer Stadt. Es macht unsere Stadt lebendig. Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit lehnen wir entschieden ab. Für sie gibt es kein Verständnis und keine Rechtfertigung … Demokratische Werte zu leben und immer wieder zu beleben, ist ein ständiger Prozess, der uns alle gemeinsam fordert … Baden-Baden steht ein für Grundregeln der demokratischen Kultur und einen respektvollen Umgang, damit der Zusammenhalt der Gesellschaft und die Demokratie keinen Schaden nehmen. Verunglimpfung, Beleidigungen und Gewalt in der Sprache, auch und vor allem im Internet, dürfen nicht toleriert werden.“