Nur mit Sandalen bekleidet: Nackt-Jogger beim Golfclub Baden-Baden

Im Waldgebiet beim Baden-Badener Golfclub ist einer Spaziergängerin am Dienstagabend ein Nackt-Jogger begegnet. Der Mann trug witterungsbedingt nur Sandalen, schreibt die Polizei.

Im Wald in Richtung Waldenecksee/ Petersee habe die Spaziergängerin beim Gassi gehen mit ihrem Hund schon des Öfteren einen spärlich bekleideten Jogger entdeckt. Am Dienstagabend gegen 18 Uhr habe die Frau den Jogger auf einem Waldweg erneut gesichtet. Diesmal aber war er nur der Witterung entsprechend mit Sandalen bekleidet, so die Polizei. Der Jogger habe die Spaziergängerin weder angesprochen oder in irgendeiner Art und Weise belästigt. Eine genaue Beschreibung des Mannes konnte nicht erfolgen.

pol/ BNN