Angeleinter Hund vor Supermarkt in Baden-Baden geklaut

Wer tut denn so etwas? Unbekannte Täter haben am Freitag vor einem Einkaufsladen in Baden-Baden einen angeleinten Hund gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach dem jungen Mischling – und nach den dreisten Dieben.

Laut Polizei ist der Labrador-Jack-Russel-Mischling gerade erst 14 Wochen alt. Das Tier – schwarz mit weißen Flecken – war zwischen 15 und 15.15 Uhr vor dem Einkaufsladen in der Rheinstraße in Baden-Baden angeleint, während der 39-jährige Besitzer des Vierbeiners gerade einkaufen war.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer 0722 1680-0 erbeten.

ots/BNN