Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der Schlossbergtangente in Baden-Baden

Am Freitagnachmittag sind zwei Autos auf der Schlossbergtangenge in Baden-Baden kollidiert. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Die Straße ist an der Unfallstelle akutell noch gesperrt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, kam um 13.20 Uhr ein talwärts fahrender Kleinwagen im Verlauf einer Rechtskurve aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Geländewagen zusammen.

Einsatzkräfte mehrerer Rettungswagen, ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungshubschraubers kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in verschiedene Kliniken. Derzeit dauern die Arbeiten an der Unfallstelle noch an. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben wird, ist noch unklar.

