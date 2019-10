Exhibitionist entblößt sich in Baden-Baden vor zwei Mädchen

Anzeige

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der sich bereits am Freitagnachmittag in Baden-Baden vor zwei Mädchen entblößt hat. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 17.20 Uhr in der Baden-Badener Hubertusstraße.

Die beiden Mädchen, elf und zwölf Jahre alt, waren dort zu Fuß unterwegs. Ein Mann in einem weißen Fahrzeug fuhr langsam an ihnen vorbei und hielt dann an, während er mit entblößtem Geschlechtsteil masturbierte. Die Mädchen liefen davon, daraufhin fuhr auch der Mann weg.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt sein. Laut Informationen der Polizei hatte er kurze braune Haare, einen leichten dunkelbraunen Bart und hellen Teint. Er trug ein schwarzes Sweatshirt mit Reißverschluss.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07221/6800.

ots/bnn