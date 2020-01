Baden-Badener Finanzdienstleister Grenke legte 2019 zu

Anzeige

Der Finanzdienstleister Grenke hat im vergangenen Jahr seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Aktiengesellschaft mit Sitz in Baden-Baden ist auf Leasing-Angebote für Firmenkunden sowie auf den Ankauf von Forderungen (Factoring) spezialisiert.

In beiden Geschäftsbereichen verzeichnete das Unternehmen 2019 deutliche Zuwächse. Beim Leasing schloss die Grenke-Gruppe Neugeschäfte im Wert von knapp 2,85 Milliarden Euro ab, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens.

Dies entspreche einem Neugeschäftswachstum von 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2,41 Milliarden Euro). Erfreulich habe sich auch das Neugeschäft im Segment Factoring entwickelt. Die Summe der angekauften Forderungen nahm gegenüber dem Vorjahr (526,9 Millionen Euro) um 25,9 Prozent auf 663,4 Millionen Euro zu.

Internationalisierung soll vorangetrieben werden

„Wir haben 2019 in einem anspruchsvollen Marktumfeld wieder überdurchschnittliche Zuwachsraten erzielt und unsere ambitionierten Jahresprognosen in allen Segmenten erfüllt“, sagte Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der Grenke AG.

„Wir werden an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen, die Internationalisierung mit unserem bewährten Geschäftsmodell vorantreiben und unser Portfolio mit hervorragenden Produkten und Prozessen rund um Leasing, Factoring und Banking mit digitalen Services weiter ausbauen“, machte Leminsky deutlich.

Drei Leasing-Kernmärkte in Europa

Ein „solides und zufriedenstellendes Wachstum“ realisierte Grenke erneut in den drei Leasing-Kernmärkten: Somit wurde auf Jahressicht in Deutschland ein Wachstum von 16,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Frankreich (plus 18,2 Prozent) und Italien (plus 8,5 Prozent) zeigten sich in 2019 ebenfalls wachstumsstark. Den kompletten Geschäftsbericht für 2019 wird das Unternehmen laut seiner Mitteilung am 11. Februar veröffentlichen.