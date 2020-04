Baden-Badener halten bei Ausflügen ordentlich Abstand

Anzeige

Die Baden-Badener halten sich weitgehend an die Reglementierungen der Corona-Verordnungen. Die Bilanz der Stadtverwaltung zu den Osterfeiertagen zeigt kaum Verstöße. Das Rathaus hatte im Vorfeld darauf verzichtet, beliebte Ausflugsziele zu sperren und stattdessen an die Einsicht der Menschen appelliert.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen ist einigermaßen erleichtert: „Wir haben es in Baden-Baden geschafft, dass es bei der Zahl der Corona-Fälle zu einer Seitwärts-Bewegung kommt“, sagte die Rathaus-Chefin im wöchentlichen Pressegespräch, in dem die Stadtverwaltung zur aktuellen Situation der Corona-Pandemie informierte. Mergen freut sich vor allem, dass der Verlauf in der Bäderstadt nahezu konstant ist, die Krankheitsfälle kaum zugenommen haben und es zum ersten Mal mehr Genesene als Covid-19-Infizierte gibt.

Die Statistik des Gesundheitsamts weist (Stand 15. April) im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden insgesamt 583 infizierte Menschen auf. Davon entfallen 149 auf die Bäderstadt. 354 Menschen gelten als geheilt, 16 sind bislang gestorben.

Die Stadt verzichtet auf die Sperrung von Wander-Parkplätzen

Für Mergen ist diese Bilanz eine Folge der Reglementierungen in den vergangenen Wochen. Sie dankte den Bürgern, die sich vor allem am Oster-Wochenende sehr diszipliniert an die Abstands-Regeln gehalten hätten. Die Verwaltung habe sich im Vorfeld dagegen ausgesprochen, beliebte Ausflugsziele zu sperren, und sich dafür entschieden, großflächig Schilder aufzuhängen, die auf die Abstands-Regeln hinweisen. Dieses Vorgehen habe sich bewährt.

Das bestätigte auch Maximilian Lipp, der Leiter des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung. Eine Schließung der Wander-Parkplätze hätte dazu geführt, dass die Menschen ihre Autos am Straßenrand geparkt hätten, was dort Probleme verursacht hätte.

Lipp kündigte an, die Stadt werde auch am kommenden Wochenende nach den bisherigen Prinzipien verfahren. Er machte sein positives Fazit auch daran fest, dass der Gemeinde-Vollzugsdienst nur vier Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung verzeichnet habe.

Eine Fieber-Ambulanz ergänzt das Drive-In-Testzentrum

Mergen zufolge läuft es im Klinikum Mittelbaden nach wie vor relativ gut. Derzeit befänden sich 25 an Covid-19 erkrankte Menschen in stationärer Behandlung, zehn benötigten eine intensiv-medizinische Versorgung. Bislang sei nur ein Pflegeheim von den Corona-Pandemie betroffen.

Lipp informierte weiter, dass voraussichtlich in zwei Wochen eine Fieber-Ambulanz das Drive-In-Testzentrum auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks in der Wörthstraße ergänzen werde. Ziel sei es, Menschen mit grippe-ähnlichen Symptomen aus den Arztpraxen fernzuhalten. Wie beim Testzentrum sollen niedergelassene Ärzte auch diese Ambulanz organisieren und betreuen. Lipp zufolge ist zudem geplant, Test-Möglichkeiten für Menschen zu schaffen, die nicht mobil sind.

Die Notbetreuung von Kindern läuft weiter

Bei der Notbetreuung an Kitas und Schulen gibt es nach Auskunft von Bürgermeister Roland Kaiser in den aktuellen Ferien keine „Dynamik nach oben“. Die Träger dieses Angebots hätten nach wie vor freie Kapazitäten. Er ist skeptisch, dass die Kitas schon bald in den Regel-Betrieb zurückkehren können. Im Hinblick auf Abstand und Hygiene seien das große Herausforderungen.

Wir müssen immer zwischen den Empfehlungen und den tatsächlichen Gegebenheiten unterscheiden. Bürgermeister Roland Kaiser

Das gelte auch für die Schulen. Kaiser hält es für richtig, zunächst für ältere Schüler und Abschluss-Jahrgänge einen Normal-Betrieb einzurichten. Die Schulen benötigten aber genügend zeitlichen Vorlauf, um das zu organisieren. Das Problem sei weniger der Abstand in den Schulen, als vielmehr der anschließende Kontakt der Schüler mit ihren Familien. „Wir müssen immer zwischen den Empfehlungen und den tatsächlichen Gegebenheiten unterscheiden“, betonte Kaiser. OB Margret Mergen regte an, ehrenamtliche Helfer könnten in den Pausen auf die Einhaltung der Abstands-Regeln achten.