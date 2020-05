Anzeige

Normalerweise schreien dem Betrachter von Plakatwänden schrille Werbebotschaften entgegen – hier ist es allerdings Kunst, und zwar gerade nicht im Museum, sondern, wie Werbeplakate auch, im Freien: Die Baden-Badener Gesellschaft der Freunde junger Kunst und der Künstlerverein „Plakat Wand Kunst“ zeigt unter ebendiesem Namen Werke auf dem Marktplatz, den Gartenterrassen des Florentinerbergs und im Alten Dampfbad.

Am Sonntag wurde die Ausstellung eröffnet, die man beinahe so etwas wie eine Nacht-und-Nebel-Aktion nennen könnte: Die Erlaubnis zur Wiederöffnung der aufgrund von Corona geschlossenen Räume im Alten Dampfbad sei sehr überraschend gekommen, verrät Karl Manfred Rennertz, der Vorsitzende der Gesellschaft, bei der Eröffnung. „Diese Gelegenheit haben wir sofort beim Schopf gepackt.“

Die jetzt eröffnete Schau trat damit an die Stelle einer geplanten Ausstellung mit Meisterschülern der Kunstakademie Karlsruhe, die der Corona-bedingten Schließung zum Opfer gefallen ist.

Auch interessant: Letztes Jahr noch Bayreuth – heute nur noch Bruchsal: Bariton Martin Gantner plant Straßenoper

Format kommt den Corona-Einschränkungen entgegen

„Wir sind unheimlich froh, dass es endlich wieder los geht mit der Kunst, und wir haben ein Format gefunden, das den derzeitigen Beschränkungen entgegenkommt“, sagt Karl Manfred Rennertz, Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde junger Kunst.

Der Corona-bedingt nötige Abstand kann im Außenbereich gewahrt werden, dort ist die Ausstellung durchgehend geöffnet. Im Innenraum bekommen maximal 15 Besucher gleichzeitig zu den Öffnungszeiten und mit Hygieneschutz zusätzlich kleine und weitere große Arbeiten zu sehen, zum Teil entstanden aus der Zusammenarbeit von jeweils zwei Künstlern.

Auch interessant: Karlsruher Tollhaus will nach Corona-Schließung im Juni wieder öffnen

Macher stellen Arbeiten per Videoinstallation vor

„Eigentlich ja ein Unding, bei uns aber eine Besonderheit“, sagt Rennertz. Weil die Pandemie die Begegnung mit den Künstlern und anderen Besuchern erschwert, wollen die Macher die Arbeiten per Videoinstallation vorstellen.

So eine Aktion ist etwas wirklich Trostreiches in diesen Zeiten

Beim Auftakt tummeln sich nun vor allem die Künstler und Vereinsmitglieder, aber auch ein paar Besucher sind darunter. „Es ist richtig erfrischend, so etwas einmal im Freien zu sehen“, sagt eine Baden-Badenerin, die mit ihrer kleinen Tochter unterwegs ist. „Manche Bilder fügen sich richtig in die Natur ein, manche wieder gar nicht“, findet sie.

Vor Begeisterung regelrecht sprühend zeigt sich ein Paar aus Köln, das auf Einladung einer der Künstler nach Baden-Baden gekommen ist: „So eine Aktion ist etwas wirklich Trostreiches in diesen Zeiten – und dazu diese Kulisse: Wolkenberge, Sonnenschein und schöne alte Häuser“.

Frei zugänglich soll die Ausstellung jeden ansprechen, vom Kunstkenner bis zum Zufallsbesucher, der eben gerade hier vorbeikommt – „und seien es die Schüler des Pädagogiums, die nachts hier ihr Abitur feiern“, meint Rennertz und schmunzelt.

Plakatkunst ist rund um die Uhr zugänglich und wetterfest

Insgesamt 18 wetterfeste Bilder mit 2,60 mal 3,60 Metern Größe sind im Außenbereich aufgestellt. „Alles für jeden“ steht in Gold auf dem großflächig blauen Bild von Jürgen Zimmermann am Rand des Marktplatzes.

„Das Blau gegen das Blau des Himmels mit dieser Aufschrift ist in dieser schwierigen Zeit wie ein Versprechen an die Zukunft“, sagt Künstlerin Eva Schaeuble, die gemeinsam mit Petra Seitz-Hupe Ideengeberin für die Veranstaltung war.

Mehr zum Thema: Streetart heißt die Leidenschaft des ehemaligen KSC-Spielers Christian Timm

Denkbar ist auch Musik zur Ausstellung

Aber auch mehrere andere Werke passen in die Zeit der Pandemie: das fragile Kartenhaus oder die blaue Frau, die auf einem Balkon Wasser aus einem Gartenschlauch gießt, und die sie mit den Balkon-Bildern aus Italien im Hinterkopf gemalt habe, so Schaeuble. Betritt man das Alte Dampfbad, bekommt man kleinere Bilder und weitere Plakatwände zu sehen, die drinnen noch größer wirken als draußen zwischen den Bäumen.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

„Die Ausstellung wächst insgesamt noch“, sagt Karl Manfred Rennertz, und es gibt noch mehr Ideen: Denkbar sei zum Beispiel, innen Musiker auftreten zu lassen und alle Fenster zu öffnen, damit die Gäste draußen gleichzeitig eine Ausstellung und ein Konzert erleben können, während sie sich umsehen.

Stadt Baden-Baden gab schnell ihr Einverständnis für Plakatkunst

Der kurzfristigen Freiluft-Idee folgend, habe der Baden-Badener Verein die Künstlergruppe spontan für das Projekt begeistern können und es innerhalb einer Woche realisiert – üblich sind sonst Vorlaufzeiten von mehr als einem Jahr.

Dabei habe auch die schnelle Genehmigung durch die Stadt geholfen. „Das ist viel mehr ein positives Ausrufezeichen in dieser Zeit als nur eine Notlösung“, sagt Gabi Streile, die zu den Gründungsmitgliedern der Künstlergruppe gehört.

Für die ist die Schau eine willkommene Abwechslung, nachdem viele Ausstellungen abgesagt wurden und sich Werke online nun kaum verkaufen lassen, wie Werner Schmidt und Eva Schaeuble sagen: „Kunst braucht die Präsenz von Betrachtern“.

Kunst ins Freie zu bringen, ist ein Ziel des Karlsruher Vereins „Plakat Wand Kunst“. Er wurde 2010 von mehreren Künstlern gegründet (heute sind es 18, darunter vier Franzosen), die der Gruppe „Initiative Kunst an der Plakatwand“ angehören.

Diese Gruppe besteht seit 25 Jahren und war bereits in europäischen Metropolen von Paris über London bis Prag zu sehen, aber auch in Straßburg oder dem elsässischen Örtchen Drusenheim – und nun erhält sie durch Corona eine besondere neue Bedeutung: Sie holt die Kunst in den öffentlichen Raum.

Das ist gerade passend in einer Zeit, in der Museumsbesuche unter Auflagen oder gar nicht möglich sind und waren. Dass die Werke hier von einem bunter gemischten Publikum gesehen wird als womöglich im Museum, ist ebenfalls Teil der Idee.

2,60 mal 3,60 Meter große Kunst

Für die Projekte der Gruppe gestalten die Künstler Holzplatten, drei gleiche Teile ergeben dabei ein 2,60 mal 3,60 Meter großes Bild. Obwohl jeder seine eigene Sichtweise einbringt, sollen das gemeinsame Format und die gleichen Strukturen die Bilder zu einer Einheit zusammenfügen.

Dass es keine „große Überschrift“ gibt, ist Teil der Idee, schließlich treffe hier abstrakte Kunst auf eher objekthafte: „Jedes Temperament ist vertreten, sodass eine zeitgenössische Mischung zusammenkommt“, sagt Gabi Streile, die seit Gründung der Gruppe dabei ist.

Die Freiluft-Galerie in Baden-Baden ist bis 5. Juli jederzeit zugänglich, das Alte Dampfbad ist dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.