Baden-Badener Stadtmuseum freut sich auf Besucherrekord

Angepeilt war die Marke schon länger, jetzt ist sie endlich geknackt: Das Baden-Badener Stadtmuseum kann sich schon Anfang November auf eine Rekordbesucherzahl für 2019 freuen. Gut sechs Wochen vor dem Ende des Jahres haben sich bereits 10.000 Besucher über die Geschichte der Bäderstadt informiert und Sonderausstellungen besucht.

Die bisherige Jahresbestmarke lag bei 9800 Besuchern. „Ich freue mich wahnsinnig“, schwärmt Leiterin Heike Kronenwett, die die aktuelle Entwicklung auch als eine Würdigung der Arbeit von ihr und ihrem Team betrachten kann.

Vielversprechender Start

Das Stadtmuseum hat zwar eine durchaus exponierte Lage an der berühmten Lichtentaler Allee, aber es ist eben doch nicht so leicht fußläufig erreichbar wie die zentrumsnahen und benachbarten großen Häuser der Museumsmeile – das Museum Frieder Burda, die Kunsthalle und das Museum LA8. Der Erfolg kommt für Kronenwett dennoch nicht ganz überraschend. Schon der Start ins Jahr 2019 verlief vielversprechend.

Beliebte Ausstellung verlängert

Wegen des großen Zuspruchs war die Sonderausstellung „Russland in Europa – Europa in Russland. 200 Jahre Ivan Turgenev“ um rund vier Wochen bis zum 7. April verlängert worden. Zum 200. Geburtstag des russischen Dichters, der zeitweise in Baden-Baden gelebt hatte, hatte es eine Kooperation zwischen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Stadtbibliothek und dem -museum gegeben.

Bewährt hat sich zudem das Premierenprojekt eines regionalen Museumsnetzwerks. Vier Stadtmuseum in Rastatt, Ettlingen, Karlsruhe-Durlach und Baden-Baden haben die Sonderausstellung „Landpartie Nordschwarzwald“ auf die Beine gestellt und jeweils vor Ort einen eigenen Schwerpunkt gesetzt. Der Baden-Badener Beitrag war an diesem Sonntag letztmals zu sehen. „Wenn wir uns zusammenschließen, sind wir stärker“, betont Kronenwett den Vorteil der Kooperation, die zusätzliche Besucher brachte. „Das hat uns wunderbar geholfen“, würdigt sie die Zusammenarbeit, die fortgesetzt werden soll.

Auch in der Bevölkerung sieht die Museumsleiterin die Einrichtung gut verankert. Immer wieder würden dem Museum Stücke von historischem Wert angeboten. Überhaupt habe sich die Sammlung zu einer „unerschöpflichen Quelle“ entwickelt. Davon profitiert das historisch interessierte Publikum, wenn Exponate aus dem Fundus präsentiert werden.

2022 Schau mit engem Stadt-Bezug geplant

Bei Ausstellungen wird der Bogen mal enger und mal weiter um Baden-Baden und seine über 2 000-jährige Bade- und Kurtradition gespannt. Im Jahr 2022 wird es auf jeden Fall eine Schau mit ganz engem Bezug zur Stadt geben, verrät Kronenwett: Dann blickt die örtliche Feuerwehr auf ihr 175-jähriges Bestehen zurück.