Baden Racing in Corona-Zeiten zum Frühjahrsmeeting: „Wir stellen uns auf alles ein“

Der bereits vor der Corona-Krise finanziell angeschlagene deutsche Galoppsport macht in Folge der Pandemie eine Pause bis vorerst 20. April. Gleichzeitig plant der Galopperdachverband „Deutscher Galopp“ in Köln ein komprimiertes Rennprogramm, das ab 1. Mai mit Rennen ohne Publikum beginnen soll – unter der Voraussetzung, dass die Behörden und die Entwicklung dies zulassen.

Von unserem Mitarbeiter Ralf Joachim Kraft

Für den hiesigen Rennveranstalter Baden Racing (BR) steht im Hinblick auf das für Ende Mai geplante Frühjahrsmeetings auf der Galopprennbahn in Iffezheim noch gar nichts fest. Von Rennen mit Publikum über „Geisterrennen“ bis zum Totalausfall sei prinzipiell alles möglich. An Spekulationen über mögliche Geisterrennen möchte sich Baden Racing nicht beteiligen und verzichtet daher bislang auf ein offizielles Pressestatement.

Geisterrennen als Notlösung

Geisterrennen gelten in Iffezheim als reine Notlösung. „Ich verstehe vollkommen, dass die Leute langsam ungeduldig werden und wissen wollen, was Sache ist. Aber ich kann leider noch keine offizielle Aussage treffen und somit weder sagen, dass das Frühjahrsmeeting stattfindet, noch, dass es nicht stattfindet“, erklärt Baden Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister im BNN-Gespräch. Klarheit werde es erst gegen Ende April geben. Bis dahin werde weitergeplant wie bisher. Baden Racing sei auf alles vorbereitet. Der Galopperdachverband plane im Mai wieder loszulegen.

„Ob es Geisterrennen tatsächlich geben wird, weiß kein Mensch. Das wird sich entscheiden, wenn feststeht, ob die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiterhin gelten. Vielleicht dürfen wir ja nicht mal Geisterrennen veranstalten. Womöglich können sich die Menschen aber auch auf ein normales Frühjahrsmeeting freuen“, sagt Hofmeister, die sich noch an das „Prinzip Hoffnung“ klammert – auch wenn diese Hoffnung „von Tag zu Tag kleiner wird“, wie sie zugibt. „Wir stellen uns auf alles ein.“

Nummer zwei hinter Fußball

Für den Fall, dass es doch ein komprimiertes, eventuell verkürztes Meeting mit Rennen ohne Publikum geben sollte, werde auf der Bahn in Anwesenheit von 70 Personen gearbeitet, „die zur Austragung der Rennen unbedingt benötigt werden“, so die Geschäftsführerin. Präsent sein müssen laut Dachverband Pferdepfleger, Jockeys, Trainer, Offizielle, ein Tierarzt, ein Rettungswagen und Kameraleute. Die Galopprennen – in Deutschland ein Publikumssport und nach eigenen Angaben „die Nummer zwei hinter Fußball“- würden in diesem Fall kostenfrei über frei empfangbare Medien übertragen.

Galoppfans können dann zwar nur am Computer wetten, aber dafür über die Onlinewettanbieter für Einnahmen sorgen, die laut Dachverband die Verluste durch entgangene Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Bahnwetten und Geldern von Partnern und Sponsoren zumindest teilweise ausgleichen und den Galoppsport somit aufrechterhalten.

Außenwettumsätze und Fördergelder könnten Geisterrennen finanzieren

Finanziert werden sollen mögliche Geisterrennen nach Aussage des Dachverbandes über „zu steigernde Außenwettumsätze“ und die gebündelten Fördergelder des Dachverbandes „Deutscher Galopp“ und der Plattform „Wettstar“. Die Außenwettumsätze fallen in Iffezheim mit einem Anteil um die 30 Prozent freilich deutlich geringer aus als die Umsätze aus Bahnwetten. Allerdings würden nach Angaben von „Deutscher Galopp“ die Buchmacher mitspielen, indem sie aus Solidarität auf Provisionen verzichten und Wetten direkt in den Totalisator annähmen. Einnahmen hat das badische „Mekka des deutschen Turf“ bitternötig. Denn die Meetings sind seit Jahren ein Investitionsgeschäft und tragen sich nicht selbst.

Das Wettgeschäft gestaltete sich in der Vergangenheit schwierig, weil zu wenige Wetteinnahmen generiert wurden, zu viel Geld am Rennveranstalter vorbeifloss und „in den falschen Töpfen landete“, wie es Jutta Hofmeister einmal formulierte. Belief sich der Gesamtwettumsatz im Rekordjahr 1994 auf fast 50 Millionen Mark bei nur zwei Meetings, so betrug er im vergangenen Jahr bei drei Meetings 5,73 Millionen Euro. Sponsoren und Mäzene mussten die Bilanz ausgleichen. Von der angestrebten „schwarzen Null“ sei man weit entfernt, erklärte Hofmeister in ihrer Jahresbilanz 2019. Einen Totalausfall bei laufenden Ausgaben und fehlenden Wetteinnahmen, Eintritts- und Sponsorengeldern möchte sich bei Baden Racing niemand vorstellen.

Vorbereitung für Frühjahrsauktion laufen weiter

Die Vorbereitungen für die Frühjahrsauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) laufen derweil ungeachtet der aktuellen Situation weiter. Die Auktion soll nach derzeitigem Stand am Freitag, 22. Mai, im Rahmen des Frühjahrsmeetings stattfinden. „Falls das Meeting eine Geisterveranstaltung werden sollte, werden wir wahrscheinlich auch niemanden einladen dürfen“, erklärt BBAG-Managerin Carola Ortlieb

„Zudem ist davon auszugehen, dass auch andere Länder dann ein Reiseverbot haben werden. Ohne Käufer und Anbieter können wir natürlich keine Auktion abhalten.“ Die BBAG würde dann wahrscheinlich in den Juni gehen. „Dann wäre es besser, auch das Frühjahrsmeeting in diesen Monat zu verlegen. Das alles natürlich mit vielen Fragezeichen. Warten wir mal ab bis nach Ostern“, so Ortlieb.