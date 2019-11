Bambi-Verleihung in Baden-Baden: Das erwartet die Fans

Anzeige

Baden-Baden hat schon viele glamouröse Ereignisse erlebt. Die Bambi-Verleihung am nächsten Donnerstag im Festspielhaus Baden-Baden dürfte jedoch bisherige große Ereignisse noch toppen. Ganz ohne Einschränkungen für die Bevölkerung wird das Spektakel mit 1200 Gästen und vielen Stars allerdings nicht über die Bühne gehen. Es ist vor allem eine logistische Herausforderung etwa für die Verkehrsführung.

An Straßen im Umfeld des Festspielhauses wurden wegen des bereits angelaufenen Aufbaus und mit Blick auf die geplante Verkehrsführung am kommenden Donnerstag schon Halteverbote angeordnet. Betroffen sind Beim Alten Bahnhof, der Robert-Schumann-Platz sowie Leopold-, Kerner- und Schützenstraße.

Weitere Beeinträchtigungen werden am Veranstaltungstag, dem 21. November, folgen. Voraussichtlich ab 14 Uhr kann es dann zu Teil- oder Vollsperrung der Lange Straße zwischen Leopoldstraße und Hindenburgplatz kommen.

Tausende Fans werden erwartet

Abhängen wird das davon, wie viele Fans der Stars zum Festspielhaus pilgern. Maximilian Lipp vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt kalkuliert mit Kiebitzen im vierstelligen Bereich. Sollten mehr als 5000 Menschen kommen, wird die Lange Straße vor dem Festspielhaus aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt.

Wenn es doch weniger sind, wird nur die Fahrspur stadtauswärts dicht gemacht. Die Fahrbahn Richtung City soll dann für die Busse der Baden-Baden-Linie offen bleiben. Sollten jedoch mehrere tausend Bambi-Kiebitze kommen, müssen auch die Busse eine Umleitung fahren.

„Wir werden das operativ entscheiden“, erläutert Lipp – also je nach Lage. Außerdem müssen sich Fußgänger und Radfahrer zwischen Verfassungs- und Rudolf-Schumann-Platz ebenfalls auf eine Umleitung einstellen, weil der Platz vor dem Eingang zum Festspielhaus von der Bambi-Verleihung beansprucht wird.

Dort steht bereits ein großes Zelt mit Glasfront, damit Kiebitze das Flanieren der Stars über den Roten Teppich mitverfolgen können. Zudem wird es einen VIP-Shuttle-Verkehr von den großen Hotels zum Festspielhaus geben, dem Vorfahrt eingeräumt wird. Die Stars und Gäste, insgesamt 1200, müssen pünktlich zur Live-Übertragung (20.15 Uhr, ARD) im Festspielhaus sein.

Bambi-Statuen werben für Ereignis

Oberbürgermeisterin Margret Mergen ist zuversichtlich, dass die Einwohner die Einschränkungen am Veranstaltungstag „sehr wohlwollend unterstützen“. Unter dem Strich steht schließlich ein gewaltiger Werbeeffekt für die Touristenstadt Baden-Baden. Die wirbt mit acht großen Bambi-Statuen im Stadtgebiet für das glamouröse Ereignis.

Bambis stehen etwa am Theater und am Hindenburgplatz. Zudem weisen Plakate in Schaufenstern in der Fußgängerzone auf die Gala hin. Aufgelegt wurden zudem süße Bambi-Grüße, die der Einzelhandel an Kunden ausgeben kann – und es gibt Buttons zum Anstecken.

Baden-Baden, so wird vermittelt, steht hinter Bambi. Das Ziel ist klar: Der Medienpreis sollen nicht nur einmal, sondern auch künftig im Festspielhaus an Stars vergeben werden. n Südwestecho