Bambi-Verleihung in Baden-Baden: Live-Ticker vom Roten Teppich

Promi-Alarm in Baden-Baden: Zum ersten Mal wird der Bambi in der Kurstadt verliehen. Zahlreiche nationale und internationale Stars werden zur Verleihung des Medienpreises im Festspielhaus erwartet, darunter auch eine Königin. In unserem Live-Ticker geben wir exklusive Einblicke vom Roten Teppich.

Ab 18 Uhr fahren die ersten Limousinen mit den Promis vor, ehe Größen wie die Hollywood-Schauspielerin Naomi Watts (51), die belgische Königin Mathilde (46) und Sängerin Sarah Connor (39) in ihren Abendkleidern über den Roten Teppich flanieren und für die Fotografen posieren.

Weitere Preisträger sind unter anderem die Rapperin und Influencerin Shirin David (24), der Leichtathlet Niklas Kaul (21) sowie der Schwimmer Florian Wellbrock (22).

Die Bambi-Gala findet erstmals in Baden-Baden statt. Zuvor war sie sechs Jahre lang in Berlin. Gäste der diesjährigen Preisverleihung sind den Angaben zufolge unter anderem Showmaster Thomas Gottschalk und Fußball-Bundestrainer Joachim Löw.