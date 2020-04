Beate Inngauer verziert in der Corona-Krise Kerzen mit Klopapierrollen-Halter

Anzeige

Kerzen im Bad-Design mit Klopapierrollen-Halter – in der Corona-Krise mit Klopapiermangel im Handel sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Die Kunstwerke aus Wachs sind made in Bayern, aber die Künstlerin hat badische Wurzeln.

Aus Verbundenheit mit ihrem früheren Wohnort Gaggenau sowie Verwandtschaft in Gernsbach und Kontakten nach Baden-Baden verfolgt Beate Inngauer in ihrem 301 Kilometer vom Kloster Lichtenthal entfernten Wohnort im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck im Internet auch die Berichterstattung der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN). Als sie von der Klopapier-Torte in der Ausgabe Baden-Baden las, ließ sie es sich nicht nehmen, die Lokalredaktion über ihre Klopapier-Kerzen zu informieren.

Die Verziertechnik hat sie selbst entwickelt

Die Werke aus Wachs dürften einmalig sein. Einmalig ist wohl auch die Verziertechnik. Inngauer hat sie selbst entwickelt. Überhaupt hat sie bei der Herstellung ihrer Kerzen ein beachtliches Geschick und ein spezielles Wissen entwickelt. „Das Wachs für solche Kerzen kann man nicht kaufen, das mische ich selber“, erzählt sie von ihrem Schaffen daheim.

Modellierwachs kommt in spezielle Knoblauchpresse

Aus einem Laden mit Fachbedarf für Bildhauerei bezieht sie ein Modellierwachs, das sie mit dem Wachs aus eingeschmolzenen alten Kerzen beziehungsweise Kerzenresten mischt – „bis ich die Konsistenz habe, die ich brauche“.

Ihr Modellierwachs, das sie selbst einfärbt, passt in eine spezielle Knoblauchpresse, die zehn bis 15 Zentimeter lange (Wachs)Schnüre ausspuckt. „Damit können auch Kindergartenkinder und Vorschulkinder gut arbeiten“, schwärmt sie von ihrem Hobby.

Workshops mit ihrer Verziertechnik hat sie in der Vergangenheit schon im Kloster Lichtenthal und im Museum Frieder Burda in Baden-Baden gegeben. Auch blinde Menschen kämen in Kursen mit dieser Technik sehr gut zurecht. Im Kloster, wo bis vor kurzem ihre Cousine daheim war, organisierte sie in der Vergangenheit mehrfach einen Kunsthandwerkermarkt.

Trauerkerzen für Eltern der Opfer des Germanwings-Absturzes

Einmal im Jahr fährt Inngauer nach Haltern am See. Am Gedenktag für die 18 Opfer aus der Gemeinde, die beim Absturz eines Airbus A320-211 der Fluggesellschaft Germanwings am 24. März 2015 ums Leben kamen, gestaltet sie mit den Eltern der 16 getöteten Schüler Trauerkerzen. Bei dem Unglück waren zudem zwei Lehrerinnen ums Leben gekommen.

Die meisten Kerzen stellt sie für einen guten Zweck zur Verfügung

Mit dem Gießen von Kerzen hat die gelernte Arzthelferin, die vor ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben nach einer Krebserkrankung eine Kleiderkammer leitete, vor sieben Jahre begonnen. Damals war sie für einen über 80-Jährigen eingesprungen, der Kerzen für ein Hospiz in München goss: „Da habe ich Feuer gefangen!“ Inzwischen darf man sie eine Kerzenkünstlerin nennen.

Man kann viel Gutes mit Kerzen tun

Beate Inngauer

An die 2.000 Kerzen gießt sie pro Jahr. „Man kann viel Gutes mit Kerzen tun“, sagt sie. Die meisten stellt sie für einen guten Zweck zur Verfügung. Bei Kerzenlicht sitzt sie aber selten in ihrer Wohnung, weil sie mal einen kleinen Brand ausgelöst hat. „Das lasse ich lieber“, meint sie lachend.

Künstlerin verarbeitet alte Kerzen und Kerzenreste aus Kirchen

Dafür sammelt sie alte Kerzen und Kerzenreste. Zum Beispiel Kerzen aus Kirchen. Die letzten 15 Zentimeter der großen Kirchenkerzen seien ohne Docht, deshalb bleibe eben ein ordentlicher Rest übrig.

An neuen Gestaltungsideen mangelt es nicht

An Ideen für die Kerzengestaltung mangelt es der Künstlerin nicht. „Ich mache auch total verrückte Sachen“, verrät sie. Gerade fertigt sie eine Kerze mit Garderobe, an der Jacke und Spazierstock hängen. Geplant ist ferner eine mit Klopapierrollen-Halter plus Mann, der auf dem Klo sitzt und Zeitung liest – natürlich BNN!