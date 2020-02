Coronavirus: Chemie-Verbände blicken gebannt nach China

Anzeige

Furcht vor einem Coronavirus-Effekt: Auch baden-württembergische Pharmahersteller sind auf Wirkstofflieferungen aus der chinesischen Provinz Hubei angewiesen, damit sie wichtige Arzneien herstellen können. Probleme gebe es zwar „im Moment nicht“, so Andreas Fehler. Der Pressesprecher der Chemie-Verbände Baden-Württemberg (Baden-Baden) schließt aber nicht aus, dass sich die Situation in drei Wochen zuspitzen könnte. Namen von baden-württembergischen Herstellern, die möglicherweise in Not geraten, könne er nicht nennen, so Fehler bei der Jahrespressekonferenz des Verbandes in Stuttgart gegenüber dieser Zeitung.

„Die Informationspolitik von China ist sehr restriktiv“, betont Verbands-Geschäftsführer Thomas Mayer. Die baden-württembergischen Pharmahersteller nutzten derzeit ihre Wirkstoff-Lager und suchten nach alternativen Lieferanten. Das koste dann aber mehr. Solche Wirkstoffe sind die Basis, damit hierzulande Medikamente wie Schmerzmittel oder Blutdrucksenker hergestellt werden können.

„Aus Corona lernen – auch bei Rabattverträgen“

Mayer sagt, er sehe die Rabattverträge der Krankenkassen kritisch. Durch sie sei die Wirkstoffproduktion nach Asien verlagert worden. Aus dem Corona-Fall könne man lernen: Gesetzliche Krankenkassen sollten im Idealfall auch Alternativmedikamente zulassen, deren Wirkstoffe in Europa produziert werden. Immerhin gebe es für den Pharmakonzern Roche Entwarnung, was Wirkstoffe aus Fernost angeht, so Roche-Manager Martin Haag auf Nachfrage.

Um das Virus schachmatt zu setzen, braucht es ebenfalls einen Wirkstoff – der bislang nicht existiert. „Alle Konzerne arbeiten daran“, so Haag, der auch Landesvorsitzender des Verbandes der Chemischen Industrie ist. Bis wann das Mittel gefunden ist, lasse sich nicht einschätzen. Bis es ein maßgeschneidertes Medikament gibt, probiere man andere bereits bestehende Arzneien.

Export von Luxuskosmetika nach China bricht ein

Noch ein Corona-Effekt: China importiert weniger Luxuskosmetika aus Baden-Württemberg. „Das schlägt jetzt schon ein“, sagt Fehler.

Die Pharmasparte dominiert die Chemiebranche Baden-Württembergs: Zum Gesamtumsatz von 21,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr steuerte das Pharmasegment 10,5 Milliarden Euro bei. Konzerne wie Ratiopharm (Ulm), Heel (Baden-Baden) oder die Schwabe-Gruppe (Karlsruhe) sind Mitglied des Chemie-Verbandes. Die Pharmahersteller erlösten 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Pharma-Hersteller retteten die Bilanz

Ohne sie wäre der Umsatz der Südwest-Chemie im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent gesunken. So kam unter dem Strich bei den Erlösen ein Plus von 0,8 Prozent heraus. Einmal mehr kompensierte der Export die schwächelnde Nachfrage im Inland, unterstreicht Mayer.

„Wir erwarten für 2020 Stagnation“

„Wir erwarten für 2020 Stagnation“, gibt er einen Ausblick. „Das ist aber eine gute Botschaft“, denn vor einigen Monaten habe man für die Schlüsselbranche auch im Südwesten mit einer Rezession gerechnet. Eine aktuelle Umfrage des Verbandes unter seinen Mitgliedern zeige, dass die internationalen Handelskonflikte und der Brexit nicht mehr als allzu große Risiken betrachtet würden. Mayer: „Für die nähere Zukunft sind die Auswirkungen und Befürchtungen wohl bereits eingepreist.“ Mit Blick auf den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hätten deutsche Hersteller hierzulande zusätzliche Lager angelegt und teilweise die Produktion aufs Festland zurückgeholt.

Die 473 Mitgliedsunternehmen der Chemie-Verbände Baden-Württemberg beschäftigen 107.800 Mitarbeiter.