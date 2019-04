Das Theater Baden-Baden stellt seine Optik neu auf

Anzeige

Das Theater Baden-Baden wird sich zur kommenden Spielzeit mit seinem Corporate Design, das heißt dem Erscheinungsbild nach außen, neu aufstellen. „Wir tun gut daran, vor allem unsere Webseite attraktiver zu machen“, sagte Nicola May bei der Vorstellung des Programms für die Saison 2019/20.

Den Anstoß zum sogenannten Relaunch haben der Intendantin zufolge vor allem technische und visuelle Defizite des Internet-Auftritts geliefert. Eine Neu-Strukturierung der visuellen Ordnung von Layout, Logos, Farben und Schriften sei umso wichtiger, da nach Auskunft von Verwaltungsleiter David Adler inzwischen rund 30 Prozent der Ticketbuchungen online erfolge – Tendenz steigend.

Das Design wird umgestaltet

Das Theater hat deshalb das Medienhaus Baden-Baden beauftragt, das Corporate Design umzugestalten, während die Berliner Agentur A&B One die neue Webseite entwickelt. „Wir haben nicht alles neu gemacht. Das Theater hat ein sehr gutes Logo“, bekräftigte Roland Junker, Geschäftsführer des Medienhauses. Im Wesentlichen sei es darum gegangen, die Grundform – das Quadrat in einem Kreis – beizubehalten und gezielt für die Sparten Theater und Junges Theater anzupassen.

Zwei Farben für jede Sparte

Zwei Farben stehen für die jeweilige Sparte: korall und cremebeige für das Theater, orange und blau für das Junge Theater. Die derzeitige Struktur nach Spielorten entfällt künftig. Spielzeit- und Programmheft erhalten Junker zufolge ein neues Format und eine neue Anordnung. Auf den Plakaten dominieren größere Bilder, um Besucher besser anzusprechen.

Stücke in der neuen Saison

Neben den Neu-Inszenierungen stehen im Haus am Goetheplatz in der kommenden Saison vier Wiederaufnahmen auf dem Programm: Joanna Murray-Smiths „Nur drei Worte“, Hermann Hesses „Der Steppenwolf“, Johann Wolfgang von Goethes „Faust I“ und das Musical „Cabaret“.

Im Jungen Theater gibt es als Weihnachtsmärchen Philipp Löhles „Peterchens Mondfahrt“ als Wiederaufnahme zu sehen. Als Premieren sind Eva Rottmanns „Blauer als sonst“ und Erich Kästners „Die Konferenz der Tiere“ im TIK zu erleben. Verwaltungsleiter David Adler wies darauf hin, dass die frei verkauften Tickets künftig zur An- und Abfahrt mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) berechtigen.

Das Theater wird mit der neuen Spielzeit Anfang September starten. „Das hat sich bisher Jahre bewährt“, betonte Nicola May. Wo künftig die Freilicht-Inszenierungen stattfinden werden, stehe noch nicht fest. Den Abschluss der laufenden Saison gebe es mit „Don Karlos“ auf dem Marktplatz. Ob das Theater dann an den Goetheplatz zurückkehre, sei noch nicht geklärt. Möglicherweise spreche die anstehende Baustelle auf der benachbarten Fieserbrücke dagegen.

Cyril Hilfiker stößt neu zum Ensemble

Der Schauspieler Cyril Hilfiker stößt ab der Spielzeit 2019/20 neu zum Ensemble des Theaters. Er ersetzt Patrick Wudtke, der nach Chemnitz wechselt. Der 1994 in Bern geborene Hilfiker studierte Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. Seit 2015 absolviert er an der HMT Rostock sein Artist Diploma.

Neben eigenen Arbeiten und Engagements war der Schauspieler unter anderem 2018 in Roland Schimmelpfennigs Schauspiel „Diese Nacht wird alles anders (Discoteca Paraiso) Try out“ und 2017 in Romy Hochbaums Projekt „Jouissance – Ein Stück Bewegung zu sehen.