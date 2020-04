Der Blick durch den Mammutbaum öffnet außergewöhnliche Perspektive

Anzeige

Das Kunstwerk „Baden-Badener Baumfenster“, das der Künstler Karl Manfred Rennertz geschaffen steht, hat jetzt seinen endgültigen Standort gefunden. Die Skulptur aus einem Mammutbaum ist so ausgerichtet, dass die Blickachse genau bis zum Steinbrunnen in der Lichtentaler Allee reicht.

Was für eine Perspektive: Auch an seinem neuen Standort auf der Wiese vor den Rot-Weiß-Tennisplätzen geht der Blick durch das Fenster des Mammutbaums exakt in Richtung Steinbrunnen in der Lichtentaler Allee. In 500 Meter Entfernung von dem Mammutbaum-Skulptur, die der Baden-Badener Künstler Karl Manfred Rennertz geschaffen hat, ist die sprudelnde Wasser-Fontäne gut erkennen. „Wir haben diese Ausrichtung ganz bewusst gewählt“, erläutert Markus Brunsing, der Leiter der städtischen Fachgebiet Park und Garten, bei der Aufstellung des „Baden-Badener Baumfensters“ an seinem endgültigen Standort.

Der Künstler Karl Manfred Rennertz setzt seine Grundidee um

Wer künftig auf dem runden Sitzplatz unter dem großen Trompetenbaum Platz nimmt, darf den Durchblick bis zum Steinbrunnen in Höhe der Staatlichen Kunsthalle genießen. Das ist so gewollt: Rennertz ist es wichtig, seine künstlerische Grundidee zu erhalten, die bereits am früheren Standort des Mammutbaum-Stumpfs vor dem Museum Frieder Burda genau diese Blickachse in den Fokus rückte.

Um den noch gut sechs Meter hohen Rest-Stamm auf der Wiese zwischen der Fremersbergstraße und den Tennisplätzen zu platzieren, war ein enormer Aufwand erforderlich. „Der Kran hatte Mühe, den etwa 8,5 Tonnen schweren Stumpf zu versetzen“, berichtet Brunsing.

Er steht nun auf einem Fundament, das die städtischen Gärtner nach den Vorgaben einer statischen Berechnung mit Stahl-Armierungen errichtet hatten. Zudem haben Veit Oesterle und Rennertz die Schnittstellen des Baums präpariert, um das Kunstwerk, das nach wie vor einem biologischen Zersetzungs-Prozess unterworfen ist, möglichst lange zu erhalten. Brunsing geht von zehn bis 20 Jahren aus.

Stahlstäbe garantieren die Standfestigkeit

In einem weiteren Schritt hat der Kunst-Professor Löcher in den Baumstamm gebohrt, in die er Stahlstäbe eingefügt hat, um diese mit der Armierung in dem dafür ausgehöhlten Stumpf zu verbinden. Ein Spezial-Beton, den Rennertz noch in den Hohlraum gießen wird, soll dem Ganzen die erforderliche Standfestigkeit und Stabilität geben.

Damit das Holz-Kunstwerk nicht mit Erdreich und Rasen in Kontakt kommt, was den Fäulnis-Prozess beschleunigen würde, haben die Gärtner die Grube rund um den Stamm, der einen Durchmesser von etwa 2,30 Metern hat, mit Kies aufgefüllt, der als Drainage das Wasser ableitet. Zudem ist vorgesehen, das Gelände um das Kunstwerk als leichten Hügel zu modellieren und mit Rasen einzusäen.

Jeder kann in den Baum hineinstehen, ein Teil von ihm werden und gleichsam mit ihm verschmelzen. Karl Manfred Rennertz, Künstler und Schöpfer des Baumfensters

„Eine Skulptur ist es erst jetzt – ausgeschnitten aus seinem bisherigen natürlichen Umfeld“, bekräftigt Rennertz. Der Betrachter sehe jetzt nur das fertige Kunstwerk, aber nicht die immense Arbeit, die dahinter und darin stecke. Das Projekt sei nur durch die Unterstützung von Sponsoren umzusetzen gewesen, betont Brunsing. Rennertz zufolge ermöglicht sein Werk etwas, was normaler Weise nicht möglich ist: „Jeder kann in den Baum hineinstehen, ein Teil von ihm werden und gleichsam mit ihm verschmelzen.“

Auch Markus Brunsing freut sich über das Ergebnis: „Das ist eine tolle Metamorphose, der Baum ist jetzt prominenter als zu Lebzeiten.“ Dabei war das ursprünglich gar nicht geplant. Der große Mammutbaum musste Ende 2017 aus Sicherheitsgründen fallen, weil seine Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet war. Zunächst machte Fabian Knecht den Stumpf zu einem Teil seiner Kunst-Installation „White Cube“ für eine Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle.

Der Mammutbaum ist eines der am meisten fotografierten Baden-Badener Motive

Anschließend schuf Rennertz das Baumfenster – anfangs nur gedacht für die Zeit, in der wegen der Leo-Baustelle die Bus-Umleitung durch die Lichtentaler Allee führte. Doch das Baumfenster bekam bei Bürgern und Gästen schnell den Status eines Kult-Objekts und entwickelte sich zu einem der am meisten fotografierten Motive in der Stadt. Das Fachgebiet Park und Garten hat deshalb zusammen mit dem Künstler entschieden, das Objekt „Baden-Badener Baumfenster“ an einem anderen Standort in der Allee zumindest für die nächsten Jahre aufzustellen.

Rennertz hat das meiste Holz des gefällten Mammutbaums erhalten und daraus inzwischen mehrere kleinere Kunstwerke geschaffen. Ein weiterer Teil des Baumstamms wird Brunsing zufolge ein Element des geplanten Indianer-Spielplatzes im Wörthböschelpark in Baden-Oos. Er ist dort an einer Böschung platziert und lädt künftig Kinder zum Klettern ein. Am ursprünglichen Platz ist inzwischen mit finanzielle Hilfe des Freundeskreises Lichtentaler Allee ein junger, etwa sechs Meter hoher Mammutbaum nachgepflanzt.