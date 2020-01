Der Engel braucht Hilfe: Fürstenberg-Denkmal beim Herrengut in Baden-Baden ist marode

Anzeige

Ein wenig traurig blickt er schon drein, den Kopf leicht nach unten gesenkt und die Arme Hilfe suchend ausgestreckt – der Engel scheint zu wissen, dass es nicht besonders gut um ihn steht. Und in der Tat: Das Fürstenberg-Denkmal in Baden-Baden ist teilweise ziemlich marode und dringend sanierungsbedürftig.

Wenn in Baden-Baden vom Engel die Rede ist, ist schnell klar, wer damit gemeint ist. Wohl jeder denkt dabei sofort an die Statue am Hungerberg in der Nähe des Herrenguts und in Sichtweite zum Neuen Schloss. Die Statue aus weißem Marmor thront dort auf einem Sockel vor einer offenen, halbrunden Halle aus weißem Sandstein, die aus mehreren Säulen besteht. Mehrere Reliefs schmücken den oberen Bogen.

Der Engel benötigt dringend Hilfe, die Wettereinflüsse der vergangenen Jahrzehnte haben ihm massiv zugesetzt. „Es gibt erhebliche Schäden an der Naturstein-Substanz“, berichtet Björn Käckell, der Technische Leiter des städtischen Fachgebiets Gebäudemanagement, das für die Pflege vieler Denkmäler zuständig ist. „Es besteht dringender Handlungsbedarf“, betont Käckell im Gespräch mit unserer Redaktion.

Über Vorgehen muss noch beraten werden

Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass tragende Teile betroffenen seien und die Standsicherheit der Statue gefährdet sei. „Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem wir etwas tun müssen“, bekräftigt Käckell. Das weitere Vorgehen steht noch nicht fest. Das Rathaus sei in Kontakt mit der Denkmalschutz-Behörde, um die notwendige Sanierung abzustimmen. Käckell möchte in der Sitzung des Bau- und Umlegungsausschusses am 23. Januar über die nächsten Schritte und mögliche Kosten informieren.

Der Engel heißt offiziell Fürstenberg-Denkmal. Carl Egon Fürst zu Fürstenberg (1820–1892) ließ es 1870 mit dem Ausblick auf das Neue Schloss über einer Terrasse aus rotem Sandstein errichten – aus Dankbarkeit, dass ein Reitunfall seines Sohnes acht Jahre zuvor glimpflich verlaufen war. Der Sohn hatte am 22. September 1862 einen Sturz mit dem Pferd überlebt.

Namhafter Bildhauer in Baden

Die Statue ist eine Arbeit des Bildhauers Franz Xaver Reich (1815–1881), der auch das Figuren-Relief im Giebel der Trinkhalle geschaffen hat. Die halbkreisförmige Säulenhalle, die an eine antike Exedra erinnert, ist nach Plänen des Baurats Theodor Diebold (1817–1872) entstanden und ein wichtiges Zeugnis historistischer Bildhauer-Kunst.

Reich beteiligte sich unter anderem am Wettbewerb für die Kolossalgruppe Handel und Schifffahrt für das Portal des Zollgebäudes (1836– 1839) von Heinrich Hübsch am Mannheimer Freihafen. Durch ihn erhielt Reich von Großherzog Leopold den Auftrag, die Gruppe für das Giebelfeld der Trinkhalle auszuführen, die Hübsch von 1839 bis 1842 errichtete.

Zudem schuf Reich für die 1846 eröffnete Kunsthalle Karlsruhe die Allegorien der Malerei und Bildhauerei und gestaltete mit Reliefs den Zweck und die Bestimmung des Bauwerks nach eigenen Ideen. Ein weiteres Werk sind die „Vier Jahreszeiten“ auf den Eingangsportalen der Orangerie in Karlsruhe.