Der Plan steht: Künftig tragen nur noch Stadt- und Landkreis Karlsruhe die Messe Karlsruhe

Die Messe Karlsruhe wird künftig weniger Eigentümer haben. Sieben Minderheitengesellschafter, die zusammen 1,59 Prozent halten, sollen ausscheiden. Ihre Anteile an der Neuen Messe Karlsruhe GmbH & Co KG (NMK) sollen an die Stadt Karlsruhe und an den Landkreis Karlsruhe übergehen.

Ein Sprecher der Stadt Karlsruhe bestätigte BNN-Informationen, wonach die Gesellschafter am 22. November entscheiden. Allen bisherigen Geschäftspartnern wird die Mitwirkung in einem Beirat angeboten. Der Gemeinderat der Stadt Baden-Baden beschäftigt sich am 7. Oktober mit dem Thema.

Messe Karlsruhe braucht Geld für einen neuen Parkplatz

Die Neustrukturierung „wird angestrebt, um Prozesse zur Beschaffung von liquiden Mitteln bei der NMK zu beschleunigen“, so der Sprecher. Dazu zähle etwa ein neuer, ganzjährig nutzbarer Parkplatz. Die Kosten ermittele man derzeit.

