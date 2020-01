Der Schwarzwald-Tourismus boomt: Die Zahl der Übernachtungen steigt

Anzeige

Der Schwarzwald eilt von Rekord zu Rekord. Eine halbe Million Übernachtungen mehr als noch im Vorjahr kann Hansjörg Mair, der Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus Gesellschaft, auf der Publikumsmesse CMT in Stuttgart verkünden.

Doch der Manager ist vorsichtig. „Rekordergebnisse sind schön, aber der Boom wird wohl nicht ewig so weitergehen“, sagte er gegenüber den BNN. Nach vorläufigen Hochrechnungen stehen für 2019 fast 23 Millionen Übernachtungen in Betrieben mit mehr als zehn Betten zu Buche. Diese Zahlen gelten allerdings nur für rund 3.000 von 11.000 Gastgebern in der beliebten Ferienregion.

Bedeutsamer als Rekorde sei die wachsende Wertschöpfung im Tourismus. Und dazu tragen in erster Linie die fast 17 Millionen Übernachtungen in den kleineren Häusern, auf Campingplätzen, in Zweitwohnsitzen und nicht zuletzt die 130 Millionen Tagestouristen bei. Sie stehen für nahezu die Hälfte des touristischen Gesamtumsatzes im Schwarzwald.

Hansjörg Mair geht ins Detail: „Die Brutto-Umsätze sind innerhalb eines Jahres von 6,9 auf über 7,2 Milliarden Euro geklettert. Und das ist eine gute Nachricht für Einkommen und Arbeitsplätze im Schwarzwald.“

Hotels und Ferienhäuser profitieren

Von der gestiegenen Nachfrage nach Quartieren können die Hotels Garni sowie Ferienhäuser und Ferienwohnungen am meisten profitieren. Klassische Hotels legen nur im Mittleren Schwarzwald zu, nicht zuletzt dank der Hotels im Europa-Park Rust. Die meisten Besucher kommen traditionell aus der Schweiz und Frankreich. Für das größte Übernachtungsplus sorgten die Gäste aus Spanien und Belgien.

Mit zahlreichen neuen oder verbesserten Angeboten wie der jetzt ganzjährig gültigen Rabattkarte „SchwarzwaldCard 365“ für Museen, Bäder und andere Attraktionen, einem 460 Kilometer langen „Badischen Weinradweg“ sowie der Initiative „Dorfurlaub“ in 21 kleinen Gemeinden sollen auch 2020 wieder die Bilanzen stimmen.

BNN/gol