Die Badesaison in Baden-Baden ist unter strengen Auflagen eröffnet

In Baden-Baden ist der Sprung ins kühle Nass nach der Corona-Zwangspause wieder gestattet. Der Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke, Thomas Müller, erklärt, welche Regeln die Gäste im Bertholdbad einzuhalten haben. Wie reagieren die Schwimmer auf die strengen Auflagen?

Das graue Meer aus Wolken verdeckt die Sonne, der Regen wird zunehmend stärker und die Temperaturen liegen unter 20 Grad. Das hält die Stammkunden des Bertholdbades keineswegs davon ab, wenn auch verspätet, die Badesaison zu eröffnen und den Sprung ins kühle Nass zu wagen. Der Startschuss für die Saison ist am vergangenen Dienstag gefallen.

Überholen und Aufschwimmen sind verboten

Schwimm-Meisterin Alexandra Morstadt beobachtet die Gäste aus ihrem Häuschen. Sie trägt einen langen Pullover und gelbe Gummistiefel. Für sie bringe das Wetter nicht nur Regen mit sich, sondern auch einen Vorteil für die morgendlichen Sportbegeisterten: „Die Leute können in Ruhe schwimmen“, ist sie sich sicher.

In Zeiten von Mindestabstand ist es Badegästen nicht gestattet, langsamere Vorgänger zu überholen oder zu nahe aufzuschwimmen. Nur wenige Menschen drehen ihre Bahnen. Seit zwölf Jahren ist Morstadt bereits im Beruf, zum Startschuss der Saison am vergangenen Dienstag habe sie einige bekannte Gesichter gesehen.

Badegäste dürfen nur draußen duschen

So auch Wolf von Noorden. Er wirft sich gerade seinen roten Bademantel über und steht am Beckenrand. Nach seinem morgendlichen Sportprogramm fühlt sich der 86-Jährige fit genug, um erfolgreich in den Tag zu starten. Nach langer Zwangspause sei er froh, wieder im Berthold-Freibad schwimmen gehen zu dürfen, auch wenn er manche Auflagen nicht ganz nachvollziehen könne. Darunter fällt das Verbot, innen eine warme Dusche zu nehmen.

Um das Becken herum geben gelb-schwarze Pfeile die Gehrichtung an. Generell erinnert der Gang durch das Bad an den Straßenverkehr: Einbahnstraßen, Warnschilder und Absperrungen sollen den Badegästen die Einhaltung der Auflagen und Regeln erleichtern.

Der Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke Thomas Müller hat gemeinsam mit seinem Team noch bis vor Kurzem an dem Betriebskonzept der Wiedereröffnung gefeilt. Aufgrund des Pandemieplans der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) konnten sie sich gut auf die neuen Gegebenheiten vorbereiten.

Das Personal reinigt das Bad regelmäßig

Neben den zahlreichen Schildern haben die Mitarbeiter des Bades die roten Spinde versetzt, damit die Gäste den Mindestabstand zueinander wahren können. Außerdem steht nur jeder dritte Spind zur Verfügung. Die Sammelkabinen bleiben geschlossen – diese seien zu eng, so Müller.

Zwischen den Zeitfenstern, zu denen angemeldete Badegäste schwimmen dürfen, wird das Bad saubergemacht. Darunter fällt die Reinigung der Umkleiden und der Türgriffe, bis hin zur Desinfektion der Spindschlüssel. Die Öffnung unter den strengen Auflagen habe nicht nur für einen organisatorischen Mehraufwand, sondern auch für erhöhte Personalkosten gesorgt, sagt Müller.

Zwei Meter Abstand auf der Liegewiese

Unter einem Baum sucht der Leiter der Bäderbetriebe Schutz vor dem Regen. Auf der Wiese ist noch kein Liegetuch zu finden – verständlich bei diesen Wetterverhältnissen. Wenn Besucher hier bei schönerem Wetter Platz nehmen, muss ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden. Mit Blick auf das blaue Becken erklärt Thomas Müller, dass Ein- und Ausgang voneinander getrennt sind.

Wenige Meter entfernt packt Arkadiusz Grzybowski gerade seinen Rucksack. Der Sportler ist Triathlet und nutzt das große Becken im Bertholdbad, um sich fit zu halten.

Die Menschen müssen sich anpassen. Es ist, wie es ist. Arkadiusz Grzybowski, Bademeister

Die geplanten Wettkämpfe seien alle aufgrund der aktuellen Lage verschoben worden, erzählt der junge Mann. Er selbst ist Bademeister in der Caracalla Therme und weiß um die Auflagen und Regeln: „Für mich ist das keine Überraschung“, sagt er gelassen.

„Die Menschen müssen sich anpassen. Es ist, wie es ist.“ Er freue sich, auch bei Wind und Wetter wieder schwimmen zu können. Bevor der Sportler das Bad durch den Ausgang verlassen darf, muss er seinen Mundschutz aufsetzen.