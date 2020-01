Anzeige

Die Handwerkskammer Karlsruhe blickt optimistisch in die Zukunft. Beim Neujahrsempfang in Baden-Baden wurden aber auch Probleme thematisiert.

Von unserer Mitarbeiterin Sabine Baur

Während die Konjunktur aus gesamtwirtschaftlicher Sicht derzeit schwächelt, kann sich das Handwerk weiterhin über volle Auftragsbücher freuen. Beim Neujahrsempfang der Handwerkskammer Karlsruhe trat deren Präsident Joachim Wohlfeil daher sichtlich positiv gestimmt vor die über 600 Gäste im Kurhaus Baden-Baden.

Während große Konzerne Personal abbauten, schaffe das Handwerk neue Arbeitsplätze. Doch nicht nur über die sehr gute wirtschaftliche Lage für das Handwerk kann sich Wohlfeil freuen, sondern auch über eine Renaissance der Anerkennung handwerklicher Meisterleistung.

Reform der Meisterpflicht wird teilweise rückgängig gemacht

Nach einer Reform 2004 war die Meistervoraussetzung in 53 Handwerksberufen entfallen. Dies werde nun in Teilen rückgängig gemacht, 2020 wird die Meisterpflicht in zwölf Berufen wiedereingeführt.

„Wir haben die Abschaffung für einen Fehler gehalten und vor den negativen Konsequenzen bei Qualität, Ausbildung und Verbraucherschutz gewarnt“, so der HWK-Präsident. Er ermutigte die Verbände, deren Berufe aktuell nicht zum Zug kommen, die jetzt geöffnete Tür zu nutzen und sich motiviert für ihre Branche einzusetzen.

Wir brauchen den Master, aber wir brauchen auch den Meister Joachim Wohlfeil, Präsident der Handwerkskammer Karlsruhe

Wohlfeil begrüßte in diesem Zusammenhang die in Baden-Württemberg eingeführte Meistergründungsprämie und den Meisterbonus und forderte von der Politik weitere Signale für mehr Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung: „Wir brauchen den Master, aber wir brauchen auch den Meister.“

Handwerk verdient mehr Anerkennung

So wie die Studenten sollten die angehenden Meister bei den Gebühren zu 100 Prozent entlastet werden. Das Handwerk verdiene mehr Anerkennung, vor allem wenn es um die Förderung des Nachwuchses gehe. „Wir gehen bundesweit mittlerweile von mindestens 250.000 offenen Stellen im Handwerk aus“, beschrieb Wohlfeil in Baden-Baden das Problem der Fachkräftesicherung, gegen das sich Kammern und die Betriebe selbst seit Jahren engagierten.

Die Ausbildungsbetriebe müssten dabei aber finanziell entlastet werden. Unverständlich sei etwa, dass Studenten bis zum 25. Lebensjahr über ihre Eltern kranken-, pflege- und unfallversichert seien, und diese Regel nicht ebenso für Azubis gelte.

Die von der Bundesregierung beschlossene Mindestausbildungsvergütung sei dagegen der falsche Weg, weil sie den Unterschieden der Branchen und Regionen nicht gerecht werde. Man befürchtet, dass sich Klein- und Kleinstbetriebe in strukturschwachen Gebieten aus der Ausbildung zurückziehen, weil sie es sich nicht mehr leisten könnten, sagte Wohlfeil.

Energiewende und Klimaschutz sind ohne Handwerk nicht denkbar

Dabei sind die Aussichten für die mehr als 19.000 Mitgliedsbetriebe zwischen Baden-Baden, Karlsruhe und Pforzheim bis nach Calw nach den Prognosen ihres Spitzenmannes gut. Energiewende und Klimaschutz – beides Megathemen – seien ohne das Handwerk nicht denkbar: „Egal ob es um Elektromobilität, um Smart Home oder um die energetische Fassadensanierung geht, überall spielt das Handwerk eine entscheidende Rolle“, so Wohlfeil.

Mit diesem Blick in Richtung Zukunft hat sich die HWK in diesem Jahr für Charles Bahr als Gastredner entschieden. Der erst 17-jährige Jungunternehmer hat sich auf die Kommunikation mit der Generation Z spezialisiert und erläuterte wie man die Jahrgänge 1997 bis 2012 als künftige Mitarbeiter oder Kunden am besten anspricht.