Das Brenners-Park-Hotel in Baden-Baden bekommt einen neuen Direktor

Henning Matthiesen tritt im Januar die Nachfolge von Frank Marrenbach als Direktor von Brenners Park-Hotel in Baden-Baden. Der 47-Jährige wechselt vom Excelsior Hotel Ernst in Köln an die Spitze des Grand-Hotel an der Lichtentaler Allee. Die neue berufliche Station ist für Matthiesen das I-Tüpfelchen seiner bisherigen Karriere.

Was ihn an das Brenners Park-Hotel lockt? Henning Matthiesen muss nicht lange überlegen. „Das ist einfach eine Ikone in der Hotellerie und etwas sehr Besonderes mit einer langen Geschichte“, schwärmt der künftige Direktor. Deshalb sei es für ihn eine große Ehre, Nachfolger von Frank Marrenbach zu werden. Für einen Hotelier sei es eine tolle Aufgabe, das Brenners zu leiten – für ihn speziell durchaus das I-Tüpfelchen seiner bisherigen Laufbahn.

Frank Marrenbach widmet sich künftig der Oetker Collection

Matthiesen führt ab Januar das Grand-Hotel an der Lichtentaler Allee. Marrenbach verlässt das Haus nach 22 Jahren, um sich künftig voll und ganz der Geschäftsführung der wachsenden Oetker Collection zu widmen, zu der weltweit neun Luxus-Hotels gehören. „Frank Marrenbach hat das Brenners sehr erfolgreich geführt und geprägt“, ist Matthiesen im Gespräch mit unserer Redaktion voller Lob für die Arbeit des jetzigen Direktors.

Der Rat des früheren Direktors ist gefragt

Auf dessen Rat und Unterstützung werde er in der Übergangsphase zählen. „Natürlich bekomme ich nicht einfach den Schlüssel in die Hand gedrückt und mache dann mal“, erläutert Matthiesen.

Tradition und Geschichte – diese Begriffe fallen immer wieder, wenn der 47-Jährige aufs Brenners zu sprechen kommt. „Ich muss erst mal alles genau kennenlernen und auf mich wirken lassen“, betont Matthiesen.

Das Gefühl für die Aura eines Hotels ist wichtig

Für ihn sei es wichtig, zunächst ein Gefühl für die Aura dieses Hauses zu bekommen und zu erfahren, was der Gast möchte. „Das macht das Brenners schon sehr gut“, betont der künftige Direktor.

Die neue Karriere-Station führt Matthiesen und seine Familie mit zwei Söhnen im Alter von neun und 13 Jahren vom Rhein an die Oos. In Köln leitet er seit sieben Jahren das Excelsior Hotel Ernst.

Der Wechsel führt von der Groß- in die Kleinstadt

Vor dem Wechsel von der quirligen Groß- in die eher ruhige Kleinstadt im Schwarzwald ist ihnen nicht bange. Ganz im Gegenteil. „Baden-Baden ist ein wunderbarer Ort, der urbanes und mondänes Flair ausstrahlt. Wir werden uns dort ganz sicher wohlfühlen“, ist der Hotelier überzeugt. „Die Menschen in der Stadt haben uns bereits sehr herzlich willkommen geheißen“, verrät er.

Die Familie hat bereits eine Wohnung gefunden

Die Familie hat inzwischen eine Wohnung gefunden – ganz in der Nähe des künftigen Arbeitsorts. Und die Söhne wissen auch schon, wo sie künftig zur Schule gehen werden. „Ich war überrascht, wie viel Zeit die Schulleiter sich für uns genommen haben. Das war sehr positiv für uns“, erzählt Matthiesen.

Der Abschied vom Excelsior fällt nicht leicht

Baden-Baden hat er in den vergangenen Monaten einige Male besucht, etwa zur Großen Woche und zu den Herbst-Festspielen. „Die Stadt ist sehr weltoffen, das gefällt mir gut“, betont Matthiesen. Da falle der Abschied vom Kölner Excelsior Hotel Ernst nicht ganz so schwer. „Obwohl da natürlich viele Emotionen dranhängen“, gesteht Matthiesen.

Das Brenners hat einen besonderen Stellenwert

Der Wechsel sei für ihn etwas leichter, weil es durchaus Ähnlichkeiten mit dem Brenners gebe. Beide Häuser seien in Familienbesitz, beide hätten eine lange Geschichte. „Das Brenners ist jedoch größer und hat in der Hotel-Szene einen besonderen Stellenwert“, räumt Matthiesen ein.

Der Hotelier ist Umzüge und Neuanfänge gewohnt

Als Hotelier ist er Neuanfänge und Umzüge gewohnt. Nach seiner Ausbildung in Hamburg ging er zunächst für zehn Jahre nach England und Frankreich. In seiner bisherigen Karriere hat er das Augustine Hotel in Prag in der Pre-Opening-Phase von 2008 bis 2011 geleitet. Anschließend hat Matthiesen als Geschäftsführender Direktor das Grand Hotel Heiligendamm geführt. Seit 2012 fungiert er als General Manager des Excelsior Hotels Ernst in Köln. „Jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe im Brenners“, sagt Matthiesen.