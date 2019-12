E-Mail, WhatsApp oder doch die altbewährte Karte?

Anzeige

Haben Sie Ihre Weihnachtspost rechtzeitig abgeschickt? Noch nicht? Kein Problem: Selbst auf den letzten Drücker kann die Grußbotschaft noch per Klick auf den elektronischen Weg in den Nachbarort oder ans andere Ende der Welt gebracht werden. Wer den klassischen Postweg für seine Weihnachtsgrüße pflegt, musste viel früher dran sein, um sicher gehen zu können, dass der Brief oder die Karte noch rechtzeitig an Heiligabend im Briefkasten des Empfängers landet. Da geht kurzfristig nichts mehr.

Weihnachts-Mails haben ohnehin die klassische Weihnachtspost weitgehend abgelöst. Oft enthalten sie am Ende den Zusatz, dass mit dem Verzicht auf Weihnachtspost in Papierform ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werde. Vor den Feiertagen ist der elektronische Posteingang daher in der Regel immer gut gefüllt. Der Tenor ist immer ähnlich: „frohe Weihnachten“ und, wenn Geschäftsbeziehungen tangiert sind, „vielen Dank für die gute Zusammenarbeit“.

Anpacken und handeln – ein guter Vorsatz

Bisweilen bleibt der Blick etwas länger auf den Zeilen, vor allem, wenn neben persönlichen Worten ein lesenswertes Zitat angefügt ist. Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen hat eines von Johann Wolfgang von Goethe ausgewählt, das nach wie vor Bedeutung hat: „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt.“ Das könnte ein Vorsatz fürs neue Jahr werden.

Die besten Wünsche zum Fest gehen auch auf andere Art ein. Zum Beispiel werden sie mit einem bunten Filmchen über die Anwendung WhatsApp am Handy empfangen. Das birgt eine Gefahr: Weil die Videos weitgehend Massenware sind, kann es sein, dass auch schon andere Absender genau dieses ausgesucht und verschickt haben.

Persönliche Worte bringe Wertschätzung zum Ausdruck

Mit persönlichen Worten garniert, wird die Nachricht dagegen auf jeden Fall aufgewertet, schließlich bringt das ein Maß an Wertschätzung zum Ausdruck. Das gilt ebenso für Grüße, die über die sozialen Netzwerke verschickt werden.

Schöne Momente

Daneben gibt es – wie schön – noch klassische Weihnachtspost im Umschlag. Das beschert schöne Momente, wenn Bildmotive den Empfänger ebenso ansprechen wie liebevolle Worte – zum Beispiel aus dem Festspielhaus, dessen Karte obendrein „Frohe Weihnachten“ in vier Sprachen wünscht. Grüße der Seelsorgeeinheit der Bäderstadt kommen mit einem Bild des berühmten Malers Hans Baldung-Grien daher, das den Hochaltar des Freiburger Münsters ziert.

Weihnachten ist eine Gefühlslage

Die Baden-Badener Kur- und Tourismus-Chefin Nora Waggershauser hat für ihre Weihnachtspost ein Zitat des 30. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Calvin Coolidge (1872-1933), ausgewählt: „Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt, den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tagen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen!