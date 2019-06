Mölich-Zebhauser-Abschied in Baden-Baden: Der Pott war prägend

Anzeige

Mehr als zwei Jahrzehnte leitete Andreas Mölich-Zebhauser die Geschicke des Festspielhauses Baden-Baden. Er führte es vom Rande des Abgrundes an die Weltspitze. Und blieb dabei immer recht bodenständig. Das hängt wahrscheinlich mit einem Bild zusammen, das etwas versteckt in seinem Büro hängt.

Hinten in der Ecke von Andreas Mölich-Zebhausers Geschäftszimmer, im Schatten einer Zimmerpflanze und für Besucher nicht gleich sichtbar, hängt eine gerahmte Schwarzweißfotografie. Wenn er am Schreibtisch sitzt und nach links schaut, fällt sein Blick darauf. Mölich-Zebhauser hat das Bild selbst geschossen, als er noch ziemlich jung war. Es passt nicht so recht ins mondäne Baden-Baden und nicht so recht zum Habitus von Hochkultur, der in einem Festspielhaus von Weltrang durch die Gänge spukt.

Stählerne Dinosaurier, gerahmt in der Ecke

Es zeigt zwei dunkle Stahlungetüme, die ein bisschen an Dinosaurier erinnern. Dicker Rauch umweht die Konturen, die teils nur schemenhaft durch den Qualm schimmern. Nördlicher Ruhrpott, irgendwann in den 60ern, zwei Fördertürme, Kohle und Stahl. Mölich-Zebhauser ist in Gelsenkirchen aufgewachsen. Der Blick auf diese Zechenanlage im benachbarten Bochum war die Kulisse seiner Jugend – und ist der Horizont seines Lebens geblieben.

„Ich habe es im Nachhinein sehr zu schätzen gelernt, mit einem ‚Wir-Gefühl‘ und einer besonderen, durch meine Jugend im Ruhrgebiet geprägten Haltung in die Welt zu gehen“, sagt Mölich-Zebhauser, „es steckt so ganz tief drin, dass die eigene Herkunft keine Rolle spielt und man eigentlich mit allen auf einer Stufe steht.“

Man ist doch nix besonderes.

Früher im Pott und besonders in Bochum und Gelsenkirchen, da habe es praktisch niemanden gegeben, der sozial herausgeragt hätte aus der Gesellschaft. „Das waren richtige Arbeiterstädte. Die Direktoren, die Industriebesitzer und die Verwaltungsleute, die gab es in Essen oder Dortmund, aber nicht bei uns. Die paar Akademiker, die sich nach Gelsenkirchen verirrt haben, die haben sich irgendwie diesem Malocher-Ethos angepasst.“

Kultur und Kohlenstaub

Als Sohn einer Sopranistin und eines Dirigenten prägen Kultur und Kohlenstaub seine Jugend. Sie formen einen Menschen, der ein Gespür für soziale Ungerechtigkeiten entwickelt. Und der sich deswegen auf Jahre von der Welt der Konzerthäuser und der klassischen Konzerte entfremdet. „Die Studentenbewegung, die Proteste gegen den Vietnam-Krieg, das hat mich damals schon beschäftigt“, sagt er.

„Die Anzugsträger in den Sälen der klassischen Musik, das waren für uns in unserem Furor damals die Vertreter einer Elite, die die amerikanischen Bombardements und soziale Ungerechtigkeiten gutgeheißen hat. Da war man natürlich per se dagegen und hat damit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.“

Mölich-Zebhauser erhält seine akademische Ausbildung zunächst in Hamburg, wo er ein Lehramtsstudium absolviert. Und als Mitglied des Marxistischen Studentenbundes Spartakus weit über die Hansestadt hinaus für Furore sorgt. Nach einigen Volten orientiert sich die Biographie dann langsam wieder in Richtung Hochkultur: In München heuert er bei einem Musikverlag an. Und lernt seine Frau Lioba kennen; aus der Ehe gehen vier Kinder hervor.

Die Familie bleibt zunächst in Frankfurt

Es folgt ein Wechsel nach Frankfurt und schließlich 1998 der Ruf nach Baden-Baden, den er so kommentiert: „Meine Frau ist mit den Kindern damals erst in Frankfurt geblieben, weil sie dachte, das Festspielhaus sei ein zu wackliges Projekt. Aus damaliger Sicht war das ziemlich vernünftig.“

Es kam dann anders: Mölich-Zebhauser verlässt ein Festspielhaus, das er zu Weltformat geführt hat. Was ihn selbst, zumindest äußerlich, wenig anrührt. „Ich habe einen bescheidenen Anteil daran“, sagt er. Aber da seien auch die Förderer gewesen und sein Team, auf das er sich immer habe verlassen können. „Da ist viel Dankbarkeit, dass die Leute um mich rum so gute Arbeit gemacht haben“, sagt der scheidende Intendant, dessen Stimme bis heute den westfälischen Klang nicht verloren hat.

Nächste Station: München

An diesem Wochenende fällt für Mölich-Zebhauser in Baden-Baden der Vorhang. Sein Büro lichtet sich, wie auch die Wohnung in Karlsruhe. Er wird mit seiner Frau nach München ziehen, wo die Kinder wohnen. Der Ruhm einer außergewöhnlichen Karriere wird ihn begleiten und das Bild mit den Fördertürmen aus Bochum. Und wahrscheinlich ein Haufen Ehrungen, die ihm jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. „Man ist doch nix besonderes“, sagt der große Intendant Mölich-Zebhauser – ein Junge aus Gelsenkirchen halt.