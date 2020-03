Anzeige

Die Stadtverwaltung Baden-Baden startet eine neue Kampagne, um Personal zu gewinnen. Seit einiger Zeit sind viele Stellen im Öffentlichen Dienst nicht besetzt, weil geeignete Bewerberinnen und Bewerber fehlen. Zudem gehen in den nächsten Jahren rund 43 Prozent der Beschäftigten in Ruhestand. Abhilfe tut also not.

Lust als Papiertiger, Löwenmutter, Sparfüchsin, Allespaka, Baumeisterin oder Paradiesvogel bei der Stadtverwaltung Baden-Baden zu arbeiten? Kein Problem – wer sich berufen fühlt, darf sich gerne auf eine entsprechende Stelle im Rathaus bewerben. Und keine Sorge, wer Interesse an einem Job bei der Kommune hat, muss keineswegs über Tier-Qualitäten verfügen.

Die Kampagne arbeitet mit tierischen Rollen

Hinter den tierischen Rollen verbirgt sich eine neue Kampagne, mit der die Stadt Personal gewinnen möchte. „Mit dieser Arbeitgebermarke wollen wir möglichst attraktiv sein und bei potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern gut ankommen“, erläuterte Oberbürgermeisterin Margret Mergen am Montag bei der Vorstellung des Projekts.

Viele Stellen im Öffentlichen Dienst sind nicht besetzt

Hintergrund dieser Initiative: Die Verwaltung tut sich seit einiger Zeit schwer damit, Jobs zu besetzen. Nach Auskunft der OB hat das Rathaus im vergangenen Jahr 114 Stellen ausgeschrieben. Bei einem Viertel musste die Ausschreibung mehrfach erfolgen, weil sich kein geeigneter Bewerber gefunden hat. Hinzukommt, dass die Personalknappheit dringlicher wird, weil rund 43 Prozent der etwa 1.200 städtischen Beschäftigten 51 Jahre und älter sind, das heißt, in einem absehbaren Zeitraum in Rente gehen werden.

Bedarf gibt es in allen Berufsgruppen

Bedarf gibt es der Rathaus-Chefin zufolge in allen Berufsgruppen und Erfahrungsstufen von den Auszubildenden über Berufsanfänger bis hin zu Fachkräften. Vor allem Ingenieure, Verwaltungsmitarbeiter, Techniker, Sozialpädagogen und Erzieher seien gesucht. Der Mangel sei in mehreren Abteilungen so groß, dass bestimmte Dienstleistungen sich sehr lange hinzögen.

Aktuelle Entwicklungen benötigen häufig mehr Personal

Zudem stehe die Stadt immer wieder vor der Herausforderung, auf aktuelle Entwicklungen schnell reagieren zu müssen. Mergen nannte als Beispiele die Flüchtlingswelle, als die Verwaltung Sozialarbeiter und Hausmeister dringend benötigte. Die OB schließt nicht aus, dass das sich weiter ausbreitende Coronavirus ebenfalls dazu führen könnte, Personal aufzustocken.

Die Privatwirtschaft lockt viele Job Suchende

Dass die Verwaltung bei Job Suchenden nicht mehr so attraktiv sei, führt Mergen unter anderem auf die in den vergangenen Jahren boomende Privatwirtschaft zurück, die viele Bewerber mit einer besseren Bezahlung gelockt habe. Das könne sich künftig aber ändern, sodass ein sicherer Arbeitsplatz im Öffentlichen Dienst lukrativer werde.

Die Initiative stellt die positiven Aspekte des Verwaltungsdiensts heraus

Mit der neuen Kampagne möchte die Stadt künftig verstärkt die positiven Aspekte einer Beschäftigung im Rathaus sowohl nach innen als auch nach außen sichtbar und stärker bewusst machen. Xenia Grenke vom Fachgebiet Organisation wies darauf hin, dass ein Team von Rathaus-Mitarbeiter die Idee mit den Tiermasken erarbeitet habe, um auf diese Weise verschiedene Aufgaben und Rollen einer Stadtverwaltung mit den Menschen, die jeweils dahinter stehen, in den Fokus zu rücken.

Wir sind frech und mutig vorgegangenen

Christoph Rösinger, Geschäftsführer der Agentur dreimaleins

Die professionelle Aufbereitung für Social-Media-Kanäle oder eine eigens geschaffene Karriere-Webseite hat die Agentur dreimaleins übernommen. „Das Ganze ist nicht ganz so brav, wie das vielleicht für Baden-Baden zu erwarten gewesen wäre“, erläuterte Geschäftsführer Christoph Rösinger. „Wir sind frech und mutig vorgegangen.“

100 Plakate werben in Baden-Baden und Rastatt

Demnächst werben Plakate an 100 Stellen in Baden-Baden und Rastatt fürs Arbeiten bei der Verwaltung. „Ich bin begeistert, was dabei herausgekommen ist“, resümierte die OB.