Einmalige Neuauflage: „Wetten, dass..?“ live aus Baden

Es ist offiziell „Wetten, dass..?“ kommt in einer einmaligen Neuauflage zurück auf die Bildschirme. Am Samstagabend startete Neu-Baden-Badner Thomas Gottschalk in seiner Sendung „Gottschalks große 80er-Show“ den Wettaufruf und lieferte erste Details zur Rückkehr seines einstigen Erfolgsformats. Was alle Badener freuen wird: Die Show wird in Offenburg produziert.

Wer in Offenburg mit einer Wette glänzen möchte, der kann sich ab sofort bewerben. Wie das geht, erklärt das ZDF. Oder auch Thomas Gottschalk bei der offiziellen Bekanntgabe (Video mit Untertitel):

Zuschauer müssen sich noch gedulden

Schon im März hieß es, dass Gottschalk noch einmal „Wetten, dass…?“ moderieren wird. Bis zur eigentlichen Show-Aufzeichnung dauert es aber noch etwas: Angekündigt wurde die „Wetten, dass..?“-Neuauflage für den 7. November 2020. Wer live dabei sein will, kann bei der Ticketvergabe Glück haben. In der Vergangenheit wurden die Tickets an interessierte Verkäufer verlost, weil es meist mehr Interessenten als Tickets gab. Details für den Ticketerwerb sind allerdings noch nicht klar. Das ZDF wird diese hier bekannt geben.

Schlimmer Unfall läutete Ende der Familien-Show ein

Thomas Gottschalk hatte die beliebte Samstagabend-Show 17 Jahre lang moderiert. Auf seiner berühmten Couch nahmen so gut wie alle Stars aus aller Welt schon einmal Platz.

Im Dezember 2010 läutete ein tragischer Unfall das Ende von Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass…?“ ein. Damals verletzte sich der zu dem Zeitpunkt 23-jährige Samuel Koch bei seiner Wette schwer, ist seitdem gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Obwohl ein Gutachten das ZDF von jeder Schuld an dem Unfall freisprach, lag für Gottschalk seither „ein Schatten auf der Sendung“. Bereits in der folgenden Sendung kündigte der Entertainer seinen Rücktritt an – bis Dezember 2011 moderiert er noch.

Von 2012 bis 2014 übernahm ZDF-Kollege Markus Lanz die Moderation der Familienshow, ehe das Format eingestellt wurde.

(Mit Material von dpa)