Elke Heidenreich: Zu Donald Trump würde Else Stratmann sehr viel einfallen

Als Metzgersgattin Else Stratmann erklärte Elke Heidenreich einst dem Radio- und TV-Publikum die Welt. Seit 31 Jahren gibt es die Comedy-Figur nicht mehr. Wenn es sie aber noch gäbe, würde ihr zu Donald Trump „sehr viel einfallen“, sagt die Schriftstellerin und Literaturkritikerin im BNN-Interview: „Sie würde ihn als erstes zu ihrem Frisör schicken.“

Kultfigur entstand nach einem Besuch der Rennbahn in Iffezheim

Die Kultfigur hatte Heidenreich nach einem Besuch der Pferderennbahn in Iffezheim geschaffen. Dort hatte sie ein Ehepaar aus dem Ruhrpott beobachtet. Die Ehefrau diente danach als Vorlage für die Kultfigur. Nach ihrem Auftritt in der Rolle von Else Stratmann im Rahmenprogramm der Olympia-Berichterstattung aus Seoul im Jahr 1988 hatte Heidenreich die Kultfigur aufgegeben. „Die ist ganz tot. Ich denke überhaupt nicht mehr in diesen Kategorien“, sagte Heidenreich den BNN. Sie lebte 17 Jahren in Baden-Baden und gehörte damals zu den Gründungsmitgliedern der Popwelle SWF3 (heute SWR3). Das komplette Interview gibt es am Mittwoch in den BNN-Ausgaben Rastatt/Murgtal und Baden-Baden.

Wiedersehen mit Baden-Baden

Derzeit stellt die Wahl-Kölnerin bei Lesungen ihr inzwischen 33. Buch vor: Es trägt den Titel „Alles fließt. Der Rhein.“ Zusammen mit dem Fotografen Tom Krausz war sie von den beiden Quellen des Rheins bis zu seinen beiden Mündungen unterwegs. Die Reise wird in Texten und mit Bildern dokumentiert. An diesem Samstag, 11. Mai, 17 Uhr, kommt Heidenreich zu einer Lesung in den Kristallsaal des Museums LA8 nach Baden-Baden. Karten gibt es unter Telefon (07221)5007960.