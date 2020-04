Erinnerung an zwei deutsche Meisterschaften der Rastatter Polizisten

Anzeige

Ein Meter und zehn Zentimeter breit sowie 75 Zentimeter hoch ist das Holzschild, das im Rathausflur des Wormser Stadtteils Herrnsheim hängt. „Wanderpreis der Deutschen Turnerschaft für den Meister im Handball der Männer“ ist in großen Lettern auf dem oberen Teil der von den Steingutwerken Breslau gestifteten Erinnerungstafel zu lesen. Unten heißt es: „Erst den Willen, nun die Kraft und am Ende den Sieg!“

Auf dem guten Stück sind die Vereine gelistet, die sich von 1922 bis 1932 den deutschen Großfeldhandball-Meistertitel im von der Deutschen Turnerschaft ausgetragenen Wettbewerb gesichert haben. Die letzte der elf Eintragungen gilt dem Turn-Sportverein 1883 Herrnsheim, der am 5. Juni 1932 in Hannover zu Meisterehren kam. Seither befindet sich der hölzerne Preis, der zuvor durch ganz Deutschland befördert wurde, im rheinhessischen Wonnegau.

Turn- und Sportverein Polizei Rastatt 1926 und 1927 an der Spitze

Als deutsche Meister verewigt sind der Turn- und Sportverein Spandau (1922), der Turn- und Rasensportverein Union Düsseldorf (1923), der Turnverein Seckbach (1924), die Turn-Gesellschaft Stuttgart (1925), der Turnverein Chemnitz-Gablenz (1928), der TV Friesenheim-Ludwigshafen (1929 und 1930), der Turnverein Oppum (1931) – und der Turn- und Sportverein Polizei Rastatt, der sich gleich zweimal, nämlich 1926 und 1927, in die Siegerliste eintragen konnte.

Ganz Rastatt war bei den Feierlichkeiten auf den Beinen

Heinz Joos, Sohn des Meisterspielers Adolf Joos

Mehr als 90 Jahre ist es her, dass die Rastatter Polizisten die Nummer eins in Deutschland waren. Nur noch wenig erinnert heutzutage an den damaligen Triumph und die denkwürdigen Endspielsiege gegen Spandau (3:1) und Chemnitz-Gablenz (9:5). Der Niederbühler Heinz Joos, dessen Vater Adolf zum Meisterteam gehörte, weiß aus Erzählungen: „Ganz Rastatt war bei den Feierlichkeiten auf den Beinen.“

Meistermannschaft wurde nach Heidelberg versetzt

Joos selbst kann noch die Siegermedaillen seines Vaters präsentieren. Viel mehr ist vom einstigen Glanz nicht übrig geblieben. Was wiederum auch nicht verwundert. Großfeldhandball, vom Spiel in der Halle abgelöst, wird längst nicht mehr wettbewerbsmäßig betrieben. Zudem wurde das komplette Rastatter Meisterteam nach dem Gewinn des zweiten nationalen Titels im Oktober 1927 nach Heidelberg versetzt, womit die Handball-Herrlichkeit in der Barockstadt abrupt beendet wurde.

Polizei-Sportverein ging im Rastatter SC auf

Der Polizei-Sportverein ging schließlich im Rastatter SC auf, bei dem der Ball bekanntermaßen mit dem Fuß und nicht mit der Hand gespielt wird.

Das Schild hing im Herrnsheimer Krone-Saal, wo immer etwas los war.

Werner Pauly, ehemaliger Herrnsheimer Handballer

Was all die Jahre überdauert hat, ist das Holzschild, das an die Rastatter Polizisten erinnert. Dass es erhalten blieb und nun im Herrnsheimer Rathaus hängt, ist Werner Pauly zu verdanken. Der 83-Jährige, früher selbst leidenschaftlicher Handballer, zeichnet den mitunter abenteuerlichen Weg nach, den die Ehrentafel ab 1932 durch seinen Heimatort genommen hat.

„Das Werk des Bremer Bildhauers Hermann Schubert wurde in den 1930er Jahren zunächst im Grünen Baum, dem Vereinslokal der Turner, aufbewahrt. Nach dem Krieg kam es in die Krone“, erzählt er. Pauly erinnert sich noch genau: „Dort hing es im großen Saal, wo immer etwas los war. Unter anderem sind dort Stars wie Caterina Valente, Peter Frankenfeld oder Hans-Joachim Kulenkampff aufgetreten.“

Prominenter Platz bei WM-Endspiel-Übertragung 1954

1954 beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft hatte des Schild einen ganz besonderen Platz. Pauly: „Die Leute drängten sich im rappelvollen Saal vor den zwei Fernsehbildschirmen, die rechts und links vom Schild aufgestellt waren.“

Als die traditionsreiche Krone vor rund 20 Jahren versteigert wurde, drohte Ungemach. Pauly verhinderte, dass die Holztafel in der Versenkung verschwand und lagerte sie zunächst einmal, gut in Folie verpackt, in der heimischen Scheune ein.

Das sollte aber nicht zum Dauerzustand werden. „Ich habe das Schild irgendwann sauber machen und mit Lack und Leinöl behandeln lassen, dass es auch wieder schön glänzt“, erzählt Pauly. „Danach habe ich es den Verantwortlichen des Sportvereins übergeben, die schließlich den Ortsvorsteher überzeugen konnten, es an exponierter Stelle zu platzieren.“

Ein Stück deutscher Sportgeschichte im Rathausflur

Ein Stück deutscher Sportgeschichte, an der auch die Rastatter Polizei-Handballer maßgeblich mitgeschrieben haben, ist damit in der Öffentlichkeit präsent. Und so hängt der Wanderpreis der Deutschen Turnerschaft für den Meister im Handball der Männer in voller Pracht nun seit einiger Zeit im Herrnsheimer Rathausflur: ein Meter und zehn Zentimeter hoch und 75 Zentimeter breit.