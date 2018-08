Anzeige

Jahrelang wurde darum gestritten, jetzt rücken bald die ersten Bagger auf dem Vincentius-Gelände an und werden das erste Gebäude errichten. Schon seit einigen Tagen hängt eine Visualisierung des Projekts an der Fassade des Nachbarhauses, dem Kindergarten St. Vinzenz in der Scheibenstraße in Baden-Baden. Bauherr Mike Brandau kündigt darauf in dem Neubau ein „Wohnen über den Dächern der Stadt“ an.

Neubau in gehobenem Stil

Es sollen Drei- und Vier-Zimmer-Geschosswohnungen, eine Wohnung mit Zugang zum Garten sowie eine Penthousewohnung jeweils als Kauf- oder Mietobjekte entstehen. „Das Mibra Townhouse soll Anfang 2020 fertiggestellt werden und bezugsbereit sein“, ist auf der zugehörigen Homepage des Projekts zu lesen. Die Baugenehmigung ist erteilt, berichtet die Stadtverwaltung auf BNN-Anfrage.

Ideal-Wohnbau plant noch

Noch nicht so weit ist das Projekt der Ideal-Wohnbau, die bekanntlich das alte Vincentiushaus abreißen und das Gelände neu bebauen will. „Wir brauchen noch etwas Zeit“, so Geschäftsführer Christian Mussler. Die Feinplanung der Wohnungen im gehobenen Preissegment sei derzeit im Gange, ebenso die Vorbereitung für den Vertrieb. Der Abriss des früheren Pflegeheims und der Spatenstich werde im kommenden Jahr erfolgen. Mit der Vermarktung werde noch in diesem Jahr begonnen, so Christian Mussler.

Was macht die Stadt?

Noch nicht entschieden ist über den städtischen Anteil auf dem Gesamtgelände. Ursprünglich hatten die Ideal-Wohnbau und die Stadt das Gelände gemeinsam entwickeln wollen und hatten dazu eine Gesellschaft gegründet. Dem schob allerdings der Verwaltungsgerichtshof einen Riegel vor. Laut Gemeindeordnung dürfen sich Kommunen nicht in Bereichen betätigen, die nicht zur Daseinsvorsorge zählen.