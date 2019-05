Auf den Spuren von Europa in Baden-Baden

Anzeige

Sucht man nach Beispielen, bei denen ein Bezug zu Europa besteht, denken viele wohl umgehend an den Euro als Zahlungsmittel oder an den Europa-Park in Rust, Fußballfans vermutlich an das bevorstehende Finale der UEFA Europa League– oder an die Europawahl am Sonntag, die parallel zur Kommunalwahl stattfindet. Auch Baden-Baden hat eine Beziehung zur Europa, sogar eine ganz besondere.

Bereits im Jahr 1962 bekräftigten der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer in der Stadt an der Oos ihren Willen zur künftigen europäischen Einheit. Und es gibt noch mehr Europa-Verknüpfungen in Baden-Baden.

Vorreiter für Europa

Im Zeitalter der offenen Grenze ist vielfach in Vergessenheit geraten, dass die deutsch-französische Nachbarschaft über Jahrhunderte hinweg feindselig war. Der entscheidende Schritt hin zur Gründung der Europäischen Union erfolgte etwas mehr als ein Jahrzehnt nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 15. Februar 1962 in Brenner’s Parkhotel in Baden-Baden. Dort trafen sich de Gaulle und Adenauer. Sie erkannten schon damals, das es neben nationalen Interessen auch europäische Gemeinsamkeiten gibt.

Knapp ein Jahr später, am 22. Januar 1963, wurde der berühmte Elysée-Vertrag in Paris unterzeichnet, die Vereinbarung über die Deutsch-französische Zusammenarbeit. Im Brenners erinnert eine Messingtafel an die Begegnung der beiden Staatschefs im Frühjahr 1962. Den Staatsmännern soll übrigens Tomatencremesuppe, Seezunge, Rinderbraten und französischen Rot- und Weißwein vom Rhein kredenzt worden sein.

Europäischer Hof

Als „Hotel L’Europe“ galt es einst als eines der feudalsten in Europa: Inzwischen firmiert eines der bekanntesten Hotels in Baden-Baden unter dem Namen Steigenberger Europäischer Hof Baden-Baden. Derzeit beherbergt das traditionsreiche Haus, die Anfänge gehen auf das Jahr 1842 zurück, keine Gäste – es ist eine Großbaustelle, weil es mit Millionenaufwand saniert wird. Im nächsten Jahr soll das 5-Sterne Luxus Hotel im Herzen Baden-Badens in einem Glanz erstrahlen und wiedereröffnet werden. Das Haus hat glanzvolle Zeiten hinter sich – auch viele prominente Gäste suchten in der Nähe des früheren Konversationshauses (heute Kurhaus) und des Casinos Entspannung.

Europastraße

Als Fernstraße ist die B 500 eine unter vielen in Deutschland. Als Schwarzwaldhochstraße ist sie hingegen weltberühmt. Und in einem Abschnitt von Baden-Baden heißt sie zudem Europastraße. Der führt sogar über die Stadtkreisgrenze hinaus: Vom Ebertplatz bis zum Autobahnschluss und zur Rheinbrücke an der Staustufe Iffezheim. So mancher Autofahrer hat freilich keine gute Erinnerungen an die Europastraße in Baden-Baden: Bisweilen steht man im Stau und wer zu schnell unterwegs ist, für den kann es teuer werden. Genau: An der Europastraße wird auch geblitzt!

Europaplatz und Europakreisel

Noch in Baden-Baden führt die Europastraße am Europaplatz vorbei, der auch Europakreisel genannt wird: Gemeint ist der Kreisel am Fachmarktzentrum Shopping Cité und dem Kino Cineplex. Dort soll künftig ein weitere prägende Immobilie entstehen: Der neue Sitz des deutsch-französischen Senders arte. Die Abkürzung steht für die französische Bezeichnung Association Relative à la Télévision Européenne (Zusammenschluss bezüglich des europäischen Fernsehens). Der arte-Hauptsitz ist in Straßburg, arte Deutschland ist in Baden-Baden beheimatet.

Europäische Akademie

Als Europäische Medien- und Eventakademie ging sie an den Start, inzwischen heißt das gemeinnützige Unternehmen der Stadt Baden-Baden EurAka. Auf dem Campus im neuen Stadtteil Cité werden seit 1999 Aus- und Weiterbildung für Berufe in der Veranstaltungswirtschaft angeboten. Außergewöhnlich ist die Akademiebühne in einer ehemaligen Kirche. Dort gastierten auch schon zahlreiche prominente Künstler bei exklusiven Konzerten für maximal 450 Besucher.

Europa-Initiative

Pulse of Europe heißt eine überparteiliche und unabhängige Bürgerinitiative, die 2016 in Frankfurt am Main gegründet wurde. Ihr Ziel, den europäischen Gedanken wieder ins Bewusstsein zu rufen, ist auch in Baden-Baden aufgegriffen worden. Zuletzt gab es einmal im Monat sonntags Kundgebungen auf der Fieserbrücke.