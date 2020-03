Eva Weis: Die Kraft der uralten Bäume ist in Baden-Baden spürbar

Anzeige

Dass auf dem Areal der ehemaligen Seniorenresidenz Ludwig-Wilhelm-Stift ein etwa 130 Jahre alter Mammutbaum der geplanten Wohnbebauung weichen musste, bewegt noch immer Naturfreunde in Baden-Baden. Auch Eva Weis trauert um den aufgegebenen Baumriesen, dem ein Gutachter bescheinigt hatte, er sei wegen seines Zustands in naher Zukunft abgängig. Die Yoga-Lehrerin und ihre Freunde von der Mammut Tree Akademy haben eine ganz besondere Beziehung zu Sequoiadendron giganteum, dem Riesenmammutbaum: Sie werben für einen engeren Kontakt mit der Natur.

Der mächtige Stamm des gefällten Mammutbaums im ehemaligen Parkwald des Stifts liegt nach der Fällung vor über einer Woche noch immer auf dem Gelände an der Rotenbachtalstraße. Passanten, die dort vorbeikommen, bleiben oft stehen und blicken ehrfürchtig auf das, was von dem Riesen mit einem Stammumfang von 7,40 Meter übrig geblieben ist: ein trauriger Anblick.

Eva Weis und zwei ihrer Freunde haben sich am Wochenende mit einem Ritual von dem einst das Areal prägenden hölzernen Riesen verabschiedet. Für die Yogalehrerin hatte der Baum auch wegen seines stolzen Alters eine Art Wächterfunktion für seine Umgebung. „Er war einer der Hauptwächter von Baden-Baden.“

Das mag auf Anhieb esoterisch klingen. Doch spätestens seit dem Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“ von Deutschlands wohl berühmtesten Förster Peter Wohlleben werden Theorien, dass auch Bäume kommunizieren, längst nicht mehr nur belächelt.

Es geht um die Verbindung von Mensch und Natur

In der Region gibt es zudem immer mehr Menschen, die sich für das Thema Waldbaden interessieren – ein Trend aus Japan. Dem Spaziergang oder Baden in der Waldluft wird eine heilsame Wirkung zugeschrieben. Der Mensch ist seit Urzeiten mit der Natur verbunden, betont Weis. Aber der direkte Zugang zu ihr sei in den Hintergrund geraten. Sie wünscht sich mehr Verbundenheit mit der Natur und vor allem Achtsamkeit.

Ökosystem mit allen Sinnen erfassen

Das Tier- und Pflanzenreich, so die Philosophie, habe unendlich viele bereichernde Variationen von Bildern, Gerüchen, Geschmäckern, Geräuschen und Geheimnisse, die uns tief berühren können und eine heilende Wirkung ausstrahlen. Ihre Rolle sieht sie quasi als Mittelsfrau zwischen Menschen und Bäumen, will dafür sensibilisieren, das lebendige Ökosystem mit allen Sinnen zu erfassen.

Den Schmerz der Bäume gespürt

Schon seit dem Jahr 2005 spürt Weis eine besondere Beziehung zu Mammutbäumen. Eine Begebenheit in der Lichtentaler Allee gab den Ausschlag: Auf dem Weg zur morgendlichen Meditation beobachtete sie, wie ein Mammutbaum zurückgeschnitten wurde. Sie nahm den Duft frisch gesägter Äste und gebrochener Zweige auf – und fühlte „den Schmerz der Bäume“.

Für ein eingesammeltes Holzstück von damals, schwärmt sie noch heute und zeigt stolz das geschmeidige Teil. Es habe sie inspiriert, mit den Bäumen in enger Berührung zu sein. Seither beschäftigt sie sich intensiv mit den Riesen, fertigt Räucherwerk, Tinkturen, und Schmuck an.

Baden-Baden ist ein besonderer Ort für Baumliebhaber

Für die Baumliebhaberin ist Baden-Baden trotz des gefällten Mammutbaums ein besonderer Ort: „Die Kraft der uralten Bäume ist spürbar!“ Bäume, schreibt sie auf der Internetseite der Mammut-tree-Akademy, sind „unsere ältesten Freunde“.

Buch über Mammutbäume geplant

Die Mammutbäume in Baden-Baden sowie in der Umgebung, etwa in Bühl oder dem elsässischen Wissembourg, hat ein befreundeter Fotograf im Bild festgehalten. Eva Weis plant mit den schönsten der rund 1.000 Fotos eine Buchveröffentlichung. Dabei hofft sie auf die Unterstützung von Sponsoren.

In dem Band soll der Leser viel über Mammutbäume und den Umgang mit der Natur erfahren. Wenn sich Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Einstellungen unter Bäumen die Hände reichen, so ihre Erfahrung, können sie sich völlig vorurteilsfrei begegnen.