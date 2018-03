Nach dem Zugriff der echten Polizei im Sommer vorigen Jahres, stehen jetzt zwei falsche Polizisten vor dem Schöffengericht in Baden-Baden. Ein 51-jähriger italienischer Staatsangehöriger und ein 21-jähriger mazedonischer Staatsangehöriger müssen sich am Freitag, 23. Februar, um 9 Uhr wegen versuchten gewerbsmäßigen Betruges verantworten.

Falsche Polizisten schädigen 84-Jährigen

Laut Staatsanwaltschaft soll ein noch nicht identifizierter Hintermann am 17. August vorigen Jahres telefonisch Kontakt mit einem 84-jährigen Geschädigten in Baden-Baden aufgenommen und sich fälschlich als Kriminalbeamter vom Bundeskriminalamt vorgestellt haben. Es sei ihm gelungen, seinen Gesprächsteilnehmer zu täuschen und zu veranlassen, einen fünfstelligen Betrag von seinem Konto abzuheben und Gold- und Silberbarren sowie Schmuck im Wert von weiteren rund 20 000 Euro aus seinem Schließfach bei einer Bank zu holen.

Geld und Schmuck erschwindelt

Auf seine Aufforderung habe der Geschädigte Geld und Wertsachen in einer Mülltonne in der Innenstadt von Baden-Baden abgelegt, wo sie angeblich von der Polizei in Obhut hätten genommen werden sollen. Tatsächlich hätten die beiden Angeklagten sich zum Ablageort begeben und hätten die Sachen an sich genommen.

Die Angeklagten wurden dann wenige Tage später am 30. August, beziehungsweise 1. September verhaftet. Einer hat laut Staatsanwaltschaft ein Geständnis abgelegt, der andere schweigt. Der Gesamtschaden liege bei 47 500 Euro. Lediglich 5 030 Euro hätten noch sichergestellt werden können.