„Farinelli“ im Festspielhaus Baden-Baden: Breitbeinig und mit ansteckender Freude

Mit ansteckender Freude präsentiert die Opernsängerin Cecilia Bartoli ihr neues Programm „Farinelli“ im Festspielhaus in Baden-Baden – breitbeinig und rauchend, mit Spieltrieb und edlem Stimm-Material. Das Programm ist dem Leid und der Kunst der Kastratensänger des 18. Jahrhunderts gewidmet.

Da steht sie, die Primadonna, posiert breitbeinig – und singt nicht. Sie raucht. Cecilia Bartoli ergreift jede Gelegenheit für freche Gesten beim Schopfe. Mit unerschöpflichem Spieltrieb und edlem Stimm-Material, mit ihrem Ensemble „Les Musiciens du Prince“ aus Monaco und einer mobilen Garderobe als raffinierte und inspirierende Requisite präsentiert die gefeierte Sängerin erstmals das Tourneeprogramm rings um ihr neues Album „Farinelli“ im Festspielhaus Baden-Baden.

Seine besondere Würze liegt abermals im Kontrast: Die vor sinnlicher Weiblichkeit nur so schimmernde Römerin nuckelt genüsslich an einer Zigarre und presst in goldenem Wams mit Reiterstiefeln ihre Hüften nach vorne zur Schau einer Männlichkeit, die weder sie in der schwarzen Hose hat noch die Kastratensänger des 18. Jahrhunderts.

Ein Programm zu Ehren der Kastratensänger

Deren Leid und Kunst widmet Bartoli wie schon vor zehn Jahren mit „Sacrificium“ auch ihr neues Programm. Es ist ambitioniert und muss vielleicht noch ein wenig reifen, kann aber jetzt schon als ein weiterer Meilenstein in der Karriere dieser unvergleichbaren Künstlerin gelten, die beides gleichzeitig schafft: Koloraturen sprudeln und Rauchkringel pusten.

Schon das Cover von „Farinelli“ ist wieder der Knaller: Die Arme vor der nackten Brust gekreuzt, bannt einen die Bartoli mit ihren tiefbraunen Augen und sieht mit Kunstbart aus wie Conchita Wurst und Jack Sparrow in einem.

An die Rampe rauscht sie an diesem Abend wechselweise in Hosen oder femininem Chiffon. Um das Kaleidoskop der Kunst des einst so gefeierten Kastraten Farinelli (1705 bis 1782) zu drehen, hat sich Bartoli freilich nicht die einfachsten Stücke ausgesucht. Auf der Reise durch die Gefühlswelt barocker Arien macht sie von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt Halt bei den Komponisten, die in London zur Blütezeit des Kastratengesanges für Farinelli und seinesgleichen ganze Opern schrieben.

Allein für Farinelli wurden zwischen 1734 und 1737 die Hauptpartien in 15 Opern komponiert. Bartoli lässt in den virtuosesten Arien von Georg Friedrich Händel, Geminiano Giacomelli, Johann Adolf Hasse, Nicola Porpora, Leonardo Leo, Leonardo Vinci, Johann Joachim Quantz und Antonio Caldara die Kastraten ebenso zu Wort kommen wie ihre härteste Konkurrenz: die Frauen. Mal singt sie den Abel, mal die Cleopatra.

Alles barock auf der Bühne

Alles barock auf der Bühne: Eine Projektion aus dem Teatro di San Marco in Neapel hinterfängt „Les Musiciens du Prince“, die sich unter der präzisen Leitung von Gianluca Capuano zwar erst warmspielen müssen, bald aber zur Höchstform auflaufen.

Ob in kurzen Sinfonien ohne Gesang oder mit der quirligen Bartoli: Der Zauber ihres Spiels liegt darin, das empfindlich Gebrechliche historischer Darmsaiten mit technischer und dynamischer Kunstfertigkeit zu bändigen und so echten barocken Klang heraufzubeschwören.

Dieser droht sich zwar im großen Festspielhaus zu verlieren, aber diese akustisch schwierigen Verhältnisse ausklammernd verströmt das Ensemble einen hervorragend luziden Klang. Und begeistert selbst dort, wo die Schwierigkeiten hörbar werden – und sichtbar.

Haarnadeln und Trompeten

Köstlich ist etwa der Kampf, den Bartoli am Schminktisch und Thibaud Robinne an der Naturtrompete ausfechten. Sie gegen die Haarnadeln, die ihre Locken-Mähne bis dahin unter der Perücke gebändigt hatten und die sie nun eine nach der anderen aus den Strähnen zupft. Er höchst virtuos gegen die Widrigkeiten beim Blasen von Melodien auf einer Trompete noch ohne Ventile oder Klappen.

Zwar hat Bartoli einen Diener zur Hand, der die mobile Garderobe zu Beginn des Abends gestenreich aufbaut. Aber er hilft ihr nur beim Umkleiden. Um Puder und Perücke kümmert sich die Sängerin selbst. Sie ist immer auf der Bühne, auch während der instrumentalen Zwischenspiele. Ein Kraftakt auch das, was sie ihrer Stimme nach mittlerweile knapp 35 Jahren Karriere mit diesem Programm auferlegt.

Geniales Gesamtpaket

Besonders flinke Koloraturen und Spitzentöne mögen ihr nicht mehr so leicht von den Stimmbändern perlen wie einst. Aber das Gesamtpaket aus ihrem verblüffenden Stimmumfang von zweieinhalb Oktaven, der es überhaupt erst rechtfertigt, sich an die Kunst der Kastraten zu wagen, der Beweglichkeit, ihrer Glut und Leidenschaft im Ausdruck und einer absolut natürlichen, ja diebischen Spielfreude: genial.

Mitreißend und abwechslungsreiches Programm

Verwandlungskunst trifft bei Bartoli auf historische Kenntnis und Entdeckerfreude und macht sie zur Erfinderin so großartiger Programme wie diesem. Es zündet Koloratur-Feuerwerke ebenso wie zarteste Klagen aus dem Spektrum von Liebe, Leid und Hoffnung. Und es fordert zu schwierigen stimmakrobatischen Dialogen mit Bläsern aus dem Ensemble. Das mitreißend abwechslungsreiche Programm mit barocken Effekten wie Windmaschine und Vogelgezwitscher, durch das sich Bartoli in zig Kostümen bewegt wie ein Fisch im Wasser, ist an diesem Abend vielleicht noch nicht ganz rund.

Wie ein besonders guter Rotwein muss es noch atmen. Und fließt am Ende sicherlich genauso frei und fantastisch wie die drei Zugaben (Händels „Dopo notte, atra e funesta“ und „Lascia la spina, cogli la rosa“ sowie von Riccardo Broschi „Son qual nave“), die Cecilia Bartoli am Ende wie entfesselt dem begeisterten Publikum schenkt. Isabel Steppeler