Fastnachtsumzug in Baden-Baden-Oos wegen Wetter abgesagt

Der Fastnachtszumzug in Baden-Oos hat eine lange Tradition. In diesem Jahr erlebt er aber überraschend keine Neuauflage. Die Veranstaltung wurde vom Ooser Carneval-Club kurzfristig am Dienstagvormittag abgesagt. Am Nachmittag sollte sich der närrische Lindwurm mit etwa 80 Gruppen ab 14.30 Uhr durch Baden-Oos schlängeln.

Der Oos Carneval-Verein von 1932 hat den für diesen Dienstag geplanten Fastnachtsumzug abgesagt. Die Entscheidung sei nach einem Treffen mit Feuerwehr, Polizei und der Stadt gefallen, teilte der Verein über Facebook mit. „Wir bitten um Verständnis für die Entscheidung“, heißt es dort. So hätten schon am Vortag wegen des Wetters einige Gruppen abgesagt.

Der närrische Lindwurm sollte sich an diesem Dienstagnachmittag durch Baden-Oos schlängeln. Rund 80 Gruppen sollten daran teilnehmen. Um 14.30 Uhr sollte sich der Umzug in Bewegung setzen. Nach Angaben eines Sprechers des zuständigen Polizeipräsidiums in Offenburg habe es keine Hinweise auf eine Bedrohungslage gegeben. Es sei geplant gewesen, den Umzug so wie auch in den vergangenen Jahren zu sichern. Im vergangenen Jahr war unter anderem berittene Polizei im Einsatz.

Viele Veranstalter von Fastnachtsumzügen an diesem Dienstag hatten nach dem folgenschweren Zwischenfall im hessischen Volkmarsen das Sicherheitskonzept für ihre Veranstaltung noch einmal überdacht. Dort war am Rosenmontag ein Mann mit seinem Auto in den Rosenmontagszug gefahren. Mehr als 50 Personen, darunter Kinder, wurden verletzt.

Im vergangenen Jahr mussten die Umzugsteilnehmer Regengüsse in Kauf nehmen, was sich auch bei der Besucherresonanz niederschlag. Zuletzt fiel der Oos Umzug im Jahr 1991 aus. Damals wurden wegen des Golfkriegs sämtliche Fastnachtsaktivitäten abgesagt. Der erste organisierte Fastnachtsumzug rollte bereits am 13. Februar 1934 durch die Straßen – zwei Jahre nach der Gründung des Ooser Carneval-Verein.