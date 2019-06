Festspielhaus-Intendant Andreas Mölich-Zebhauser: Karriere eines revolutionären Hitzkopfs

Anzeige

Am Festspielhaus Baden-Baden endet eine Ära: Mit dem Abschied von Andreas Mölich-Zebhauser verlässt der Intendant nach 21 Jahren das Haus. Bei der Veranstaltungsreihe „Ortstermin“ blickt der Impresario zurück auf seine erfolgreiche Zeit an der Oos, verrät einige Sünden aus der Jugend und gesteht, dass er mit Bob Dylan nie richtig warm geworden ist.

Große Ziele hat Andreas Mölich-Zebhauser schon immer gehabt. Schon damals, in den 70er Jahren. Als Student. Er war beim Marxistischen Studentenbund Spartakus. „Ein linksradikaler Hitzkopf bin ich gewesen“, sagt er im Rückblick und es klingt ein wenig, als gehe er mit sich selbst ins Gericht. Es war nicht weniger als die kommunistische Weltrevolution, die er damals anstrebte. Gemeinsam mit den Kameraden etwas Großes bewegen, das war die Ausgangslage.

Persönliches und Prägendes

Und nun? Ein halbes Jahrhundert später sitzt Andreas Mölich-Zebhauser im Orchester-Proberaum des Baden-Badener Festspielhauses. Ungefähr an der Stelle, an der sonst Sir Simon Rattle steht und mit den Berliner Philharmonikern probt. Beim „Ortstermin“ spricht Mölich-Zebhauser nicht nur über sein Leben, über sehr Persönliches und Prägendes aus der Jugend, sondern natürlich auch über das Festspielhaus, das er in den vergangenen 21 Jahren als Intendant zu weltweitem Glanz geführt hat und das er nun mit dem Ende der Sommersaison verlässt.

Mölich-Zebhauser hat die Welt verändert, zumindest ein bisschen

Er lächelt ein wenig verlegen, der Impresario, als er von Hausbesetzungen erzählt und dass er einmal eine ordentliche Tracht Prügel von einem Polizisten bezogen hat. „Darauf bin ich nicht gerade stolz“, sagt er im Gespräch mit den Moderatoren Klaus Gaßner (BNN) und Winnie Bartsch (SWR). Aus der Sache mit der globalen Revolution ist bekanntlich nichts geworden, „was wahrscheinlich auch gut so ist“, sagt er heute. Aber Andreas Mölich-Zebhauser hat trotzdem die Welt verändert, zumindest ein bisschen. Die Welt der Musik. Und die Welt in Baden-Baden. Er hat das Festspielhaus vom Abgrund an die Spitze gehievt, er hat das Haus zu einer der ersten Adressen für klassische Musik, Oper, Ballett oder Konzerte internationaler Stars gemacht. Als er anfing, stand der Kulturtempel vor dem Aus. Das war ihm bewusst. „Ich hatte nichts zu verlieren“, sagt er. Wäre er gescheitert, hätte es ihm niemand übelnehmen können, denn das Festspielhaus lag ohnehin am Boden. Er hat dann aber so etwas wie eine Revolution geschafft. Zumindest wenn es darum geht, wie sich ein solches Haus der Hochkultur finanzieren kann. Da hat der Alt-68er in der Tat revolutionäre Wege beschritten und ungeahnte Erfolge gefeiert.

„Festspielhaus ist unglaublicher Glücksfall für Baden-Baden“

„Das Festspielhaus ist ein unglaublicher Glücksfall für Baden-Baden“, sagt Oberbürgermeisterin Margret Mergen. „Es hat die Stadt in ein neues Licht gesetzt.“ Internationale Besucher, die nach Baden-Baden kommen, um sich etwas zu gönnen. Im größten Opernhaus Deutschlands. Die Stadt wird das Festspielhaus nächstes Jahr kaufen, für über 18 Millionen Euro. Und Mergen hofft angesichts dieser Investition vor allem auch, dass die Baden-Badener das Haus als das ihre annehmen. Sie haben es bereits schätzen gelernt in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Und das vor allem auch dank des Mannes, der beim „Ortstermin“ auf der Bühne sitzt und vor Bescheidenheit nur so strotzt.

Bob Dylan schickte den Intendanten aus der Garderobe

Das Festspielhaus ist privat finanziert, hängt nicht am Tropf staatlicher Subventionen. Getragen wird es von einer Stiftung, damals gegründet von vier Baden-Badenern und einem US-Amerikaner. Jeder hat eine Million Euro gegeben. Das war die Grundlage, auf der die Erfolgsgeschichte Festspielhaus wachsen konnte. Weit über 2000 Veranstaltungen hat Mölich-Zebhauser während seiner Amtszeit besucht, so viele wie möglich. Er hat die Künstler kurz vor den Auftritten noch einmal besucht, hat den Aufgeregten Mut zugesprochen, Freunde umarmt und kleine Probleme gelöst. Als Intendant wollte er immer eine Wohlfühlatmosphäre schaffen für die Künstler. Nur bei einem hat das irgendwie nicht so recht geklappt. Bob Dylan schickte den Intendanten wieder aus der Garderobe. „Mit ihm bin ich nie richtig warm geworden“, sagt Mölich-Zebhauser. Ausgerechnet die ehemalige Hippie-Ikone zeigte dem Intendanten mit linker Vergangenheit die kalte Schulter.

Gekauftes spielt eine untergeordnete Rolle

Mölich-Zebhausers Job war es schon immer auch, Gönner und Finanziers zu finden. Er hat das oft auf die ihm eigene, charmant-humorvolle Weise gemacht, in sehr vielen Fällen auch mit der Unterstützung seiner Frau, die ihn so oft es geht begleitet. Geld für das Festspielhaus zu geben sei doch viel schöner als sich eine Jacht zu kaufen oder das dritte Chalet, sagt Mölich-Zebhauser. Er hat den Geldgebern das Gefühl gegeben, zu einer großen Familie zu gehören, in die man sich zwar einkaufen kann, die sich aber nie über Geld definiert hat. In Mölich-Zebhausers Welt, das wird an diesem Abend sehr deutlich, spielt Gekauftes eine untergeordnete Rolle. Es geht ihm um Kunst und Kultur, um Erlebnisse und Glücksgefühle im Festspielhaus. Dafür wirbt er die Gelder ein. Und dabei spielt er auch gerne mal über Bande. Eine Eigenschaft, die er überragend beherrscht.

Mölich-Zebhauser: „Billiard ist mein Sport“

Er profitiert dabei wohl vom Billardspiel. Das ist seine große Leidenschaft. In der Variante Karambolage. Es geht darum, mit einem Ball zwei weitere Bälle auf dem Tisch zu spielen. Man muss komplizierte Stellungen lösen, um die Ecke denken, es ist eher Schach und Mathematik, gepaart mit Intuition und Präzision. Kontrolliertes Chaos. „Das ist mein Sport“, sagt er. „Da denke ich an gar nichts anderes mehr.“ Er war mal Deutscher Meister, heute spielt er immer noch Zweite Bundesliga, manchmal auch Erste. Die Familie hat ein Haus gekauft in München, dorthin wird er ziehen, wenn er Baden verlässt. Im Keller wartet ein Billardraum.

Über-Bande-Spielen

Mit dem Über-Bande-Spielen ist ihm auch einer seiner größten Coups gelungen. Dass die Berliner Philharmoniker zu den Osterfestspielen nach Baden-Baden kommen, ist vor allem ihm zuzuschreiben. „Gelauert“ hat er, schon vor vielen Jahren hatte er diese Idee im Kopf. Aber es dauerte, bis sich eine Gelegenheit bot. Die Berliner waren mit Salzburg nicht mehr so ganz glücklich, die Liebe lahmte etwas zwischen dem Orchester und den Festspielen. Da begann Mölich-Zebhauser vorzufühlen, lancierte den ein oder anderen geschickten Stoß über Bande. Und am Ende war es Simon Rattle, der Dirigent, der zum Telefon griff und Mölich-Zebhauser anrief.

Das Finale sind die Sommerfestspiele

Die Berliner, so wünscht es sich der 67-Jährige, sollen noch lange in Baden-Baden bleiben. Lange über seinen Abschied hinaus, der nun ansteht. Nach 21 Jahren ist Schluss für den Impresario. Es ist ein geordneter Übergang, schon vor drei Jahren hatte er dem Aufsichtsrat signalisiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Es ist deshalb auch ein Abend des Abschieds, im Probenraum des Festspielhauses. Zum Ende der Saison wird es noch einmal ein Konzert geben zu Ehren des Machers. Das Finale sind die Sommerfestspiele, die am 6. Juli beginnen. Mit Placido Domingo und Valery Gergiev, alte Weggefährten. Und natürlich mit Anna Netrebko, die Mölich-Zebhauser schon so lange begleitet und die an diesem Abend russische Lieder singen wird. Das Faible für russische Musik hat übrigens rein gar nichts mit seinen Ansichten in der Studentenzeit zu tun, das betont der scheidende Intendant ausdrücklich. Da gibt es keine Zusammenhänge, sagt Mölich-Zebhauser. „Ich wollte einfach immer nur mit den besten der Welt zusammenarbeiten.“ Er wird dem Festspielhaus erhalten bleiben, wenn sein Nachfolger Benedikt Stampa die Geschäfte übernommen hat. „Wenn mein Rat gefragt ist, werde ich natürlich jederzeit zur Verfügung stehen“, sagt er, um dann aber gleich hinterherzuschieben: „Ich werde aber ganz bestimmt niemandem reinreden.“

