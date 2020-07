Forstamt Baden-Baden sucht mit Drohnen nach kranken Bäumen

Anzeige

Im Wald rund um Baden-Baden nach kranken Bäumen zu suchen, ist für die Mitarbeiter des Forstamtes sehr aufwendig und zeitintensiv. Deswegen arbeitet das Amt bereits jetzt mit Drohnen, die Aufnahmen aus der Luft machen und die Arbeit dadurch enorm erleichtern.

Von Christiane Krause-Dimmock

Borkenkäfer, Trockenheit, Klimawandel, Windbruch – warum Bäume braun oder krank werden, hat viele Gründe. Wichtig ist, dass diese Vegetationsschäden möglichst rasch entdeckt und beseitigt werden. Die Vielzahl an schadhaften Bäumen ausfindig zu machen, sei eine sehr aufwendige Arbeit.

Wenn die Fachleute die Gebiete regelmäßig ablaufen, dann sei das zum einen sehr zeitintensiv, zum anderen aber nicht zwingend zuverlässig. Denn mancher Baum, so erläutert Forstamtsleiter Thomas Hauck, sehe von unten noch grün und gesund aus, während sich in der Krone bereits deutliche Schäden entwickeln, die vom Boden aus unsichtbar bleiben.

Vor allem aber sei man angesichts der Borkenkäferproblematik erpicht darauf, die befallenen Gewächse rasch zu entdecken und zu entfernen. Denn sonst fliegt der Schädling aus und bevölkert die nächsten Bäume.

Drohnen machen Suche nach kranken Bäumen effizienter

Da ist guter Rat teuer oder man greift zu einem technischen Gerät namens Drohne. „Das ist ein spannendes Thema im Forstamt“, schwärmt Hauck von den Erfahrungen, welche hiermit bereits gemacht wurden.

Dieses Flugobjekt wird programmiert, fliegt die gewünschten Bereiche ab und schießt Aufnahme um Aufnahme, die maßstabsgerecht sind und als Grundlage für Messungen herangezogen werden können. Der Förster bekommt die Daten, die hier ermittelt werden, aufbereitet auf sein Handy.

So kann er, ganz ähnlich wie bei einem Navigationsgerät, die entsprechenden Bäume finden. Aufzubereiten sei da zuvor allerdings so einiges, auch wenn die Aufnahme selbst qualitativ keinen Grund zur Klage gebe.

Als ersten Schritt wird das Sachgebiet Ingenieurvermessung aktiv. Hier wird ausgewertet und berechnet. Dann übernimmt das Sachgebiet Geoinformation, um die Bilder thematisch aufzubereiten. Hotspots, wie die schadhafte Vegetation genannt wird, werden entdeckt und etwa mit weiteren Geodaten wie den vor Ort vorhandenen Forstwegen oder etwa Rückegassen kombiniert.

Sprich, wenn der Revierleiter auf dem Handy Kenntnis von einem befallenen Baum bekommt, dann weiß er auch gleich, wie er vorzugehen hat. Die Ergebnisse, darin sind sich die beteiligten Abteilungen wie etwa das Fachgebiet Vermessung und Geoinformation einig, sind vielversprechend.

Pilotprojekt mit Drohnen am Obersten Berg in Baden-Baden-Lichtental

Thomas Maier, der in diesem Fachgebiet als stellvertretender Leiter tätig ist, sieht genau wie Hauck die enorme Zeitersparnis, welche dieses Vorgehen mit sich bringt. Schon im vergangenen Jahr habe man bei dem Pilotprojekt am Obersten Berg in Lichtental sehr gute Ergebnisse erzielt. Hieran will man nun anknüpfen und das Ganze möglichst ausbauen.

Das Fachgebiet Vermessung und Geoinformation ist schon seit mehr als drei Jahren mit dem Einsatz von sogenannten UAV (Unmanned Arial Vehicles, also unbemannten Luftfahrzeugen) befasst und könne sich dieses Medium kaum mehr wegdenken, betont Maier.

Doch inzwischen hat sich die Technik weiterentwickelt, wie Andrea Blindenbacher und Victor Bonthoux von Sensefly aus der Schweiz am Mittwochmorgen mit dem aktuellsten Gerät bewiesen. Dieses leistungsfähigere Starrflügler-Modell, bestückt mit zusätzlicher Sensorik, begleitete das Projekt.