Frank Elstner bekommt einen Bambi für sein Lebenswerk

Baden-Baden (dpa) – Der Showmaster und Fernsehmoderator Frank Elstner (77) ist für sein Lebenswerk mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Er bekam die Trophäe bei der Verleihung des Medienpreises am Donnerstag in Baden-Baden von Entertainer Thomas Gottschalk überreicht. «Ich bin platt», sagte Elstner, der in Baden-Baden lebt. Gottschalk sagte: «Als Mensch wirst du immer mein Vorbild bleiben. Du bist ein toller Typ.»

«Wenn ich auch ein klein bisschen zittere – Sie haben ja in der Zwischenzeit gehört, dass ich da so ’ne kleine Krankheit bekommen habe – solang die mich auf ’ne Bühne führt, wo ich Bambis kriege, ist sie mir schnurzegal», sagte Elstner, der Ende April öffentlich gemacht hatte, dass er an Parkinson erkrankt ist.