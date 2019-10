Französischer Hersteller SAS Le Moulis ruft Käse zurück

Der französische Hersteller SAS Le Moulis ruft seinen Ziegenmilchkäse „Moulis chèvre“ zurück. Er könne möglicherweise mit Kolibaktierien verseucht sein, teilte das Unternehmen mit. Eine Infektion damit kann zu gesundheitlichen Problemen führen.

In einer Pressemitteilung erklärte der in Willstätt ansässige Importeur, Chargen des Ziegenmilckäses „Moulis chèvre“ könnten von Kolibakterien besiedelt sein. Betroffen sind Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 20. und 24. November 2019. Der Käse sei in der Region nur in einem Lebensmittelgeschäft in Baden-Baden-Steinbach verkauft worden.

Grippeartige Symptome