Gläubige in Baden-Baden beten wegen Corona unter Aufsicht

Ehrenamtliche Helfer beaufsichtigen künftig die Kirchenbesucher in den Baden-Badenern Gotteshäusern und kontrollieren, ob die Gläubigen Mindestabstand und Co. einhalten. Was es als Kirchenöffner oder Ordner alles zu beachten gibt, erklären die Pfarrer der Stadt.

In Zusammenarbeit mit Christiane Krause-Dimmock

Buntes und mit Motiven verziertes Fensterglas, ein lichtdurchfluteter Altar und meterhohe Decken – der Kirchenbesuch bietet vielen Gläubigen Ruhe und Entschleunigung. Der Kirchgang läuft aufgrund der jüngsten Ereignisse jedoch anders ab als gewohnt.

Die Menschen wollen die Ruhe in der Kirche genießen. Marlene Bender, Pfarrerin

Marlene Bender ist Pfarrerin bei der evangelischen Stadtkirchengemeinde. Sie verrät, dass sie für die Öffnung der Stadtkirche am Augustaplatz besondere Vorkehrungen treffen musste. Neben der eingeschränkten Besucherzahl, Desinfektionsmitteln an den Ein- und Ausgängen sind sogenannte Kirchenwächter unabdingbar. „Die Menschen wollen die Ruhe in der Kirche genießen“, gibt Bender zu bedenken.

Ruhestörung und Vandalismus sind keine Einzelfälle

Auch wenn ein Großteil der Gäste mit friedlichen Absichten die Einrichtung besuche, gebe es vereinzelt Ruhestörer und Fälle von Vandalismus. Hier kommt nun der Kirchenwächter ins Spiel. Der wacht darüber, dass der Kirchgang geregelt abläuft und steht den Besuchern für Fragen zur Verfügung. Unter den erschwerten Umständen muss der Kirchenwächter die eingeschränkten Besucherzahlen besonders im Blick haben.

Katholische Seelsorgeeinheit braucht freiwillige Helfer

In der katholischen Seelsorgeeinheit hat Corona ein wenig an Schrecken verloren, sodass es Lockerungen gibt. Doch genau diese Lockerungen stellen die Verantwortlichen vor Herausforderungen. So braucht die Seelsorgeeinheit jetzt Freiwillige, die in den sieben Gemeinden Ordnungsdienste übernehmen. Was es damit auf sich hat, erläuterte Pfarrer Michael Teipel am vergangenen Wochenende bei einer Schulung. Auflagen-konform hatten die 20 Interessenten in den Bänken von St. Josef Platz genommen und ließen sich erklären, was künftig von ihnen erwartet wird und wie der Gottesdienst möglichst gefahrlos für alle vonstatten gehen kann.

Windfang und Tür bleiben geöffnet

Dazu gehört, dass sowohl Windfang und Tür geöffnet bleiben müssen. Plätze, die also sonst traditionell bei Gottesdiensten besonders bei Zuspätkommern gefragt sind, werden künftig möglicherweise nicht mehr ganz so beliebt sein, erläuterte Teipel unter anderem auch den Sitzplan. So darf zwar noch immer jeder Besucher seinen Platz frei wählen. Einige müssen jedoch leer bleiben, um Abstand zu wahren.

Damit es hier keine Missverständnisse gibt, sind die Bankreihen durchnummeriert. Der dazu passende Plan hängt am Eingang aus und wird von den Ordnern erläutert. Wenn es zu Unsicherheiten kommt, ist auch mal die Begleitung gefragt, brauche es deshalb immer zwei Personen, die den Dienst versehen.

Sitzplätze sind begrenzt

Auch die Sitzplätze in der evangelische Stadtkirche sind stark begrenzt. 60 Gäste dürfen sich gleichzeitig in dem Gotteshaus aufhalten, ein Mundschutz werde von Bender empfohlen. Die Stuhlreihen im Saal wurden so angeordnet, dass der Mindestabstand vor allem während der halbstündigen Sonntagsgottesdienste in der Einrichtung am Augustaplatz stets gewahrt werden kann. Während des Gottesdienstes darf nicht mitgesungen werden.

Mitsingen ist verboten

Eine Parallele findet sich hier im Auflagenverzeichnis der katholischen Seelsorgeeinheit, Mitsingen ist auch hier untersagt. „Ich halte mich auch zurück“, erklärt Teipel, dass er die Kirchgänger nicht unnötig in Versuchung führen möchte. Dass dies allgemein schwer falle, weiß er wohl. Ungewohnt wird auch die Kommunion sein, die an den Platz gebracht wird.

Vieles also, was zu beachten gilt, und wofür es gegebenenfalls auch die Ordner braucht, von denen die meisten Neuland betreten. Um das alles möglichst leicht für diesen Personenkreis zu machen, wurde eine Box zusammengestellt, in der so allerlei steckt, was benötigt wird – bis hin zum Desinfektionsspray und einer knappen Zusammenfassung des neu Erlernten.

Es ist ein bisschen umständlich, aber notwendig. Michael Teipel, Pfarrer

Das beinhaltet übrigens auch, dass am Ende das Gotteshaus desinfiziert wird. „Es ist ein bisschen umständlich, aber notwendig“, erläuterte Teipel.

So lange nichts passiere, sei das alles gar kein Problem, schärfte er die Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Käme es aber zum Ausbruch einer Infektion, dann würde akribisch geprüft, ob alle Regeln eingehalten würden. Deshalb werde das Hausrecht des Pfarrers, wenn es um die Einhaltung der Regeln gehe, auf die Ordner übertragen. Sie müssen bei Verstößen freundlich Hinweise geben und notfalls auch bis in letzter Konsequenz für die Einhaltung sorgen.

An Fronleichnam soll dies – wenn das Wetter mitspielt – allerdings ein wenig offener zugehen. Denn dann soll der Gottesdienst auf dem Platz vor St. Bernhard finden.

Suche nach Kirchenwächtern war schwieriger als gedacht

Die Suche nach Kirchenwächtern, die für Ordnung in der Stadtkirche sorgen, hat sich als schwierig herausgestellt. Viele der bisherigen Kirchenwächter gehören altersbedingt zur Risikogruppe für Covid-19. Für die vormittäglichen Öffnungszeiten montags bis freitags von 1,5 Stunden habe die Pfarrerin nach freiwilligen Helfern gesucht.

Gesagt, getan: Bender schrieb eine Rundmail an die Mitglieder der selbstorganisierten Seniorengruppe Immergrün. „Im Handumdrehen haben sich freiwillige Kirchenwächter gefunden“, erklärt sie erleichtert. Mit Blick auf die im Juli beginnende Wander-Ausstellung anlässlich des 75. Todestages des Theologen Dietrich Bonhoeffer hat die Pfarrerin nun genug Unterstützung.

Internet

Der Livestream auf www.kath-baden-baden.de des katholischen Gottesdienstes bleibt weiterhin bestehen, wenngleich die Zahlen bereits rückläufig sind.