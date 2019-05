Gregor Gysi in Baden-Baden: Aufruf zur demokratischen Wahl

Anzeige

Es ist ein ungewöhnlicher Ort, den sich Linken-Politiker Gregor Gysi an diesem Freitag ausgesucht hat, um für die Europäische Union zu werben, und doch passt alles irgendwie zusammen.

Vor dem gut einstündigen Vortrag des 71-jährigen Bundestagsabgeordneten beim Wirtschaftsforum der L-Bank erklingt auf allen Etagen des Baden-Badener Kongresshauses Beethovens 9. Sinfonie, „Ode an die Freude“, die Europahymne.

Globalisierte und digitalisierte Welt im Blick

Die baden-württembergische Staatsbank hat hier heute 500 Vertreter von Verbänden, Banken und Firmen eingeladen. Sie beschäftigen sich in Workshops mit Themen wie Ressourceneffizienz, Internationalisierungsstrategien und Digitalisierung. Man könnte auch sagen: mit möglichen Strategien für eine zunehmend globalisierte und digitalisierte Welt.

Vor- und Nachteile der Vernetzung im Blick

Die zunehmende Vernetzung der Welt steht auch im Fokus von Gysis Vortrag zum Thema „Deutschland und Europa 30 Jahre nach dem Mauerfall – folgt der Vereinigung die Spaltung?“ im voll besetzten Saal des Kongresshauses.

„Wir werden in den nächsten zehn Jahren noch näher zusammenrücken“, hält der Linken-Politiker gleich zu Beginn fest, und sieht darin Vorteile, aber auch Nachteile.

Angesichts der voranschreitenden Internationalisierung der Wirtschaft – „ein Unternehmen kann heute in mehreren Ländern Standorte und Arbeitskräfte haben“ – warnt er: „Der Kapitalismus kann eine höchst effiziente Wirtschaft und hervorragende Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Er kann aber den Frieden nicht sichern.“ Die Globalisierung dürfe nicht zulasten sozialer und ökologischer Standards gehen.

Aufgabe der Politik sozialen Frieden zu sichern

Hier sieht Gysi die Politik mit regulatorischen Vorgaben in der Pflicht: „Derzeit bestimmt die Weltwirtschaft, was die Politik macht und nicht die Weltpolitik, was die Wirtschaft macht. Das sollte umgekehrt sein.“ Nur wenn die Politik es schaffe, Lebensstandards anzupassen und das Auseinanderdriften von Arm und Reich im Zuge der Globalisierung aufzuhalten, könne der soziale Frieden erhalten bleiben.

Vorhandene Arbeit gerecht verteilen

Neben dem Profitstreben der Wirtschaft und der oftmals damit verbundenen Vernachlässigung sozialer Standards sieht Gysi die Digitalisierung als eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Sie führe zu einer Verunsicherung, bei vielen Menschen auch zu einer Überforderung, sagt der Politiker, beschwichtigt aber zugleich.

Der Wegfall von Jobs durch die Digitalisierung lasse sich zwar nicht komplett vermeiden, allerdings entstünden mit neuen Ideen bekanntlich auch immer neue Arbeitsplätze.

Die neue technische Revolution, deren Ausmaß der Berliner mit der Erfindung der Dampfmaschine vergleicht, führe letzten Endes vermutlich zu einer „Arbeitszeitverkürzung“. Aber die laufe ohnehin schon „seit Jahrhunderten“, und am Ende gehe es lediglich darum, die vorhandene Arbeit gerecht zu verteilen.

AfD-Theorien widerlegen

Was das Thema Europa betrifft, sieht der Politiker und Rechtsanwalt einen beunruhigenden Trend in Richtung „nationale Egoismen“. Diese äußerten sich in Bewegungen wie dem „Rassemblement National“ von Marine Le Pen in Frankreich oder der AfD in Deutschland, aber auch im Brexit.

Um gegen diese nationalistischen Bestrebungen vorzugehen, dürfe man nicht auf Parteien wie die AfD zugehen, sondern müsse ihre Theorien widerlegen, betonte der 71-Jährige, der sich außer als Politiker auch als Moderator und Autor betätigt. „Wir müssen uns überlegen, wie man das Interesse abbauen kann, die AfD zu wählen“, so Gysi.

EU als verflochtener Wirtschaftsraum

Eine Rückkehr zur Zeit der Nationalstaaten mit Grenzkontrollen und unterschiedlichen Währungen sieht er überdies als unmöglich an. „Einen so verflochtenen Wirtschaftsraum kriegt man so leicht nicht auseinander“, sagt er, „wir können nicht mehr zurück zum Punkt Null“.

Im BNN-Interview nach dem Vortrag im Plenum zeichnet er ein „Worst Case Szenario“ für den Fall, dass sich die nationalen Egoismen in Europa durchsetzen: „Wenn wir die EU kaputt machen, dann kennen wir nur noch militärische Bündnisse und Staaten, die Kriege führen, um an Ressourcen und Arbeitskräfte heranzukommen.“

Aufruf zur demokratischen Wahl

An diesem Punkt kommt der Wahlkämpfer in dem Bundestagsabgeordneten hervor: „Deshalb bitte ich sie alle, zur Europawahl zu gehen“, appelliert er an die Zuhörer. Dabei weiß er um den voraussichtlich geringen Einfluss der Linken-Partei bei der Abstimmung am 26. Mai – aktuelle Umfragen sagen ihr in Deutschland nur einstellige Prozentwerte voraus.

Allerdings sieht Gysi angesichts des absehbaren großen Zuspruchs für den Verbund rechtspopulistischer Parteien im Europaparlament einen Bedarf der „demokratischen Parteien“, näher zusammenzurücken, um eine Mehrheit auf der Gegenseite zu bilden. Und zu diesem demokratischen Gegenpol zähle auch die Linke, sagt Gysi. „Das wichtigste ist, dass die Leute wählen gehen“, betont er und ergänzt: „Auch wenn sie nicht die Linke wählen – Hauptsache, sie wählen demokratisch.“

Brexit hat Abschreckungseffekt

Der Redner verweist auf das Brexit-Referendum 2016, bei dem das Fernbleiben proeuropäischer, vor allem junger Wähler, zum seiner Meinung nach schlechten Ergebnis geführt hat. Der Brexit und die Unentschlossenheit der britischen Abgeordneten bei den Regelungen des Austritts seien derzeit einer der größten Unsicherheitsfaktoren in Europa.

Eine positive Sache kann er dem Brexit dann aber doch noch abgewinnen: den Abschreckungseffekt. Das Chaos in London als Negativbeispiel vor Augen, entschieden sich womöglich mehr Menschen für eine Teilnahme an der Europawahl – und somit für Europa, sagt der 71-Jährige. Auf seiner Wahlkampftour durch Deutschland hat er zumindest schon eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema bemerkt.

Tosender Applaus

Auch bei den Besuchern in Baden-Baden kommt Gysi mit seinem Appell für Europa gut an – auch wenn die Zuhörer ansonsten vermutlich nicht all seine wirtschaftlichen und politischen Ansichten teilen. Für seine Aussage, dass die EU gerettet werden müsse für die Jugend, „die nur offene Grenzen kennt, im Ausland studiert oder Praktika macht und Freunde aus anderen Ländern hat“, erntet er tosenden Applaus.

Und überhaupt.

Sie mögen ihn hier schon alleine wegen seines Unterhaltungswertes.

Gysi, der als begnadeter Rhetoriker, aber auch für seine provokativen Äußerungen bekannt ist, hat Witz und Selbstironie.

„Ein Blitzgescheiter“ sei er, merkt einer der Besucher noch vor dem Auftritt an, auch wenn man ja nicht immer seiner Meinung sein müsse.

Am 22. Mai kommt Gregor Gysi nach Karlsruhe, dann feiert die Stadt des Rechts mit berühmten Gästen, dass das Grundgesetz 70 Jahre alt wird.