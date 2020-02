Grüne aus Baden-Baden wollen Teilnahme an „Sichere Häfen“

Anzeige

Die Zahl der in Baden-Baden untergebrachten Flüchtlinge sinkt weiter, wenn nur auch nur geringfügig. Das berichtete Peter Weingärtner vom Fachgebiet Soziale Leistungen am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderates.

Die meisten Unterkünfte in der Stadt sind trotzdem weiterhin nahezu ausgelastet. Neben der Debatte, die im Rat um den Erfolg der Integration von Flüchtlingen in Baden-Baden entspann, regten SPD und Grüne die Teilnahme der Stadt an der Bewegung „Sichere Häfen“ an.

836 Flüchtlinge wohnten Ende Dezember in Baden-Baden

Am 31. Dezember wohnten 836 Flüchtlinge in den Sammelunterkünften oder Wohnungen der Stadt Baden-Baden, das sind 51 weniger als im Dezember 2016. Im Jahr 2019 gab es 61 Neuzuweisungen, also vier bis sechs Personen, die monatlich in Baden-Baden ankamen. Außerdem wurden 20 Kinder geboren, erklärte Weingärtner. Insgesamt sind unter den Flüchtlingen 162 Kinder unter sechs Jahren.

Mehr zum Thema: Flüchtlinge werden in Baden-Baden fit für die Region gemacht

435 Flüchtlinge haben eine Aufenthaltsgestattung oder Duldung und hätten deswegen Anspruch auf Leistungen gemäß Asylbewerber-Leistungsgesetz, 323 beziehen diese auch. Die 401 Personen, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis haben, hätten Anspruch auf Leistungen gemäß dem Sozialgesetzbuch II, 283 beziehen solche.

Verdienst durch ungelernte Tätigkeiten reicht oft nicht zum Leben

Dass so viele Personen Leistungen beziehen, sei vor allem auf die Art ihrer Tätigkeiten zurückzuführen und nicht auf mangelnde Bereitschaft, betonte Weingärtner. Oft handle es sich um ungelernte Arbeiten, die einfach nicht zur Lebenssicherung ausreichte.

In den Gemeinschaftsunterkünften sind aktuell 77 Personen untergebracht, das entspricht einer Auslastung von 79 Prozent. In den Anschlussunterkünften sind 759 Personen untergebracht, was einer Auslastung von 98 Prozent entspricht.

Manche Unterkünfte überlastet – trotzdem wird der „Adler“ in Oos zum Jahresende aufgelöst

Einige Unterbringungen sind über ihre Kapazitäten belegt. Das sei überwiegend durch Kleinkinder begründet, sagte Weingärtner und berichtete weiter, dass die Unterbringung im ehemaligen Hotel Adler in Baden-Oos trotzdem zum Ende des Jahres aufgelöst werde.

Auch interessant: Rastatt hat eine Frau aus Syrien stark gemacht. Und trotzdem hat sie Sehnsucht

Die Begründung dafür lieferte Bürgermeister Roland Kaiser: Genau wie viele andere Städte würde auch Baden-Baden die Zahl der Unterkünfte reduzieren. Grund dafür sei, dass eine Kostenerstattung für eine Anschlussunterbringung durch das Land nur erfolge, wenn eine solche zu mehr als 80 Prozent ausgelastet sei.

Räte stellen Integrationswillen in Frage

Nach Weingärtners Bericht entspann im Gemeinderat eine Debatte über den Erfolg der Integration in Baden-Baden. Die Stadträte Rolf Pilarski (FDP) und Kurt Hermann (AfD) stellten den Integrationswillen der Flüchtlinge in Frage, Pilarski bezog sich dabei auf die Brandstiftung in einer Baden-Badener Unterkunft im Jahr 2018.

Hermann meinte, es handle sich bei den in Baden-Baden untergebrachten Flüchtlingen sich um auffällig viele Afrikaner, etwa 80 Prozent. Immerhin hätten 114 Flüchtlinge nur eine Duldung, das heißt ihr Asylantrag wurde abgelehnt, eine Abschiebung aus humanitären Gründen aber ausgesetzt.

Er könne nicht nachvollziehen, warum bei den Flüchtlingen aus afrikanischen Länder, die keine Kriegsgebiete seien, eine Abschiebung ausgesetzt würde.

Stadtrat Werner Henn entgegnete jedoch mit einem Lob für die gute Integrationsleistung der Stadt und auch Stadträtin Ingrid Kath bestätigte den durchaus hohen Integrationswillen der Mehrheit der Flüchtlinge.

Wichtige Rolle der Flüchtlinge im Hinblick auf Fachkräftemangel

CDU-Rätin Reinhilde Kailbach-Siegle machte auf die Rolle der Flüchtlinge im Hinblick auf den Fachkräftemangel vieler Branchen aufmerksam: „Fachkräfte vermehren sich nicht durch magische Kräfte.“

Es sei wichtig, in Bereichen wie Handwerk, Pflege oder Gastronomie langfristig in die Ausbildung solcher Kräfte zu investieren.

Abstimmung über „Sichere Häfen“ in der nächsten Gemeinderatssitzung

Grünen-Rat Thomas Gönner regte im Namen seiner Partei die Teilnahme an der Bewegung „Sichere Häfen“ an. Die Teilnahme befürwortete auch Stadtrat Kurt Hochstuhl (SPD).

Bürgermeister Kaiser wies jedoch darauf hin, dass mit einer Teilnahme der Stadt auch eine Kostenübernahme einhergehe. Die Räte stimmten daher für eine Aufbereitung des Themas durch die Stadt und eingehende Beratungen in der nächsten Sitzung.