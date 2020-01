Handball-Nationalspieler David Schmidt hat Wurzeln in Baden-Baden

Anzeige

Dass David Schmidt, derzeit mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Einsatz, der Sohn von Michael Schmidt ist, lässt sich nicht verleugnen. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Vater Schmidt lacht, wenn er darauf angesprochen wird. Dass er auf seinen Junior ziemlich stolz ist, versteht sich von selbst.

Nicht selbstverständlich ist freilich, dass aus David Schmidt ein Handballer geworden ist, stammt er doch aus einer Fußballerfamilie, und zwar aus einer, die väterlicherseits aus Baden-Oos kommt. Während Onkel Dieter Schmidt viele Jahre als Torjäger im Bezirk unterwegs war, bewährte sich Michael Schmidt nach den Anfängen beim Heimatverein FV Baden-Oos zehn Jahre lang als Abwehrspieler des SV Sinzheim.

Vater klopft mit Sinzheim zweimal an Tür zur Fußball-Oberliga

Unter Trainer Werner Bartenbach klopfte er mit dem SVS zweimal an das Tor zur Oberliga, unterlag in den Aufstiegsspielen der Verbandsliga-Vizemeister aber denkbar knapp den nordbadischen Vertretern Weinheim und Lauda. Bartenbach erinnert sich: „Der Michael, der bei mir rechter Verteidiger gespielt hat, war ein total unproblematischer Spieler, zuverlässig, sehr fair und selbstbewusst. Er hätte sicher das Zeug gehabt, höher zu spielen, war aber ein bodenständiger Typ und wollte nicht weg.“

Sportlich in Südbaden aktiv, zog es Michael Schmidt privat nach Nordbaden. In Spessart wurde er mit seiner Familie, zu der neben Ehefrau Barbara die Söhne David und Julian sowie die Töchter Ann-Sophie und Constanze gehören, heimisch. Dass der männliche Nachwuchs wie der Vater auf dem Fußballplatz in Aktion tritt, schien programmiert. Es kam anders.

Älterer Bruder weckt Interesse am Handball

„Der ältere Bruder hat den jungen David eines Tages zum Handball nach Ettlingen mitgenommen. Zwar hat er schnell damit aufgehört, nach einem halben Jahr aber wieder angefangen und ist dort hängen geblieben“, schildert Michael Schmidt die ersten Schritte seines Sprösslings in der Handballszene.

Ein Schlüsselerlebnis hat sich im Gedächtnis von Michael Schmidt festgesetzt: „David hat an einem Tag zunächst in der C-Jugend gespielt, danach in der B-Jugend und schließlich, was gar nicht erlaubt war, auch noch in der A-Jugend. Als er auch in der A-Jugend seine Tore warf und schließlich – als C-Jugendlicher – manngedeckt wurde, dachte ich mir, das kann was werden.“ Und es wurde etwas.

Von den Rhein-Neckar Löwen über Friesenheim nach Stuttgart

Mit 14 Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum der Rhein-Neckar Löwen gewechselt, kam der Linkshänder über Friesenheim 2018 zu Bundesligist TVB Stuttgart, bei dem er sich auf der halbrechten Rückraumposition für höhere Aufgaben empfehlen konnte. In der kommenden Saison vollzieht er den nächsten Schritt zum Bergischen HC.

Michael Schmidt, der die bisherigen EM-Auftritte seines Sohnes in Trondheim und Wien vor Ort verfolgte, schätzt derweil nicht nur die sportlichen Leistungen hoch ein.

BWL-Studium und Leistungssport

„Dass David neben dem Profisport sein BWL-Studium derart konsequent durchgezogen hat, macht mich mindestens genauso stolz, wie das, was er im Handball erreicht hat. Nach seiner Abschlussklausur beispielsweise ging es direkt vom Hörsaal in die Sporthalle zum Bundesligaspiel. Wahnsinn“, sagt Michael Schmidt, der der deutschen Mannschaft für das Spiel um Platz fünf gegen Portugal im Skiurlaub im Zillertal die Daumen drückt.