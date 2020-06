Hochzeitsgäste in Baden-Baden gratulieren kontaktlos

Anzeige

Private Feiern sind wieder erlaubt – mit einer maximalen Anzahl von Gästen bietet sich Paaren so vielleicht doch noch die Chance, die Hochzeit mit ihren Familien und Freunden zu feiern. Unter den Liebenden herrscht jedoch große Verunsicherung.

Die Kirchenglocken läuten, Blumenkinder streuen Blütenblätter und die Hochzeitsgäste warten sehnsüchtig auf das Brautpaar, den Ringe-Wechsel und die anschließende Feier – für viele Liebenden die ideale Vorstellung ihres großen Tages. Doch Corona hat vielen Paaren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit Lockerung der Beschränkungen ist jedoch ein Hoffnungsschimmer am Horizont zu sehen.

Private Veranstaltungen in dafür gemieteten Räumen sind für bis zu 99 Personen offiziell wieder erlaubt. Das klingt erst einmal nach einer guten Nachricht, doch schnell folgt die Ernüchterung. Nach der jüngsten Verordnung sollen die Teilnehmer der Veranstaltung auf Körperkontakt verzichten, der gewohnte Mindestabstand soll ebenfalls stets eingehalten werden.

Junges Paar bangt um Hochzeit im September

Marc und Vanessa Meier hätten eigentlich schon im Mai zusammen mit ihren Familien und Freunden im E210 Eventhangar in Rheinmünster gefeiert. Daraus wurde jedoch nichts: Das junge Paar hat seine Hochzeitsfeier auf September verschoben, mit der Hoffnung, dass der Spuk bis dahin vorbei sei. Der Hochzeitstermin und dessen Organisation seien von einer besonderen Stimmung begleitet, die durch die jüngsten Umstände jedoch getrübt würden, verrät das junge Paar aus Weitenung.

Die beiden haben schnell bemerkt, dass sie Corona wohl noch das ganze Jahr über begleitet: „Wir sehen auch den zweiten Termin im September in Gefahr.“ Einer Hochzeit unter bestimmten Auflagen und Sicherheitsabständen stehen sie kritisch gegenüber. Nach ihrer standesamtlichen Trauung im vergangenen Jahr hätte das Paar einen solchen Ausnahmezustand wohl nie erwartet.

Standesamtliche Trauung mit 20 Personen möglich

Der Abteilungsleiter des Standesamts in Baden-Baden, Günter Lippert, darf zwar seit vergangenen Mittwoch wieder mehr Angehörige der Paare willkommen heißen, betont jedoch: „Niemand weiß so richtig, was gilt.“ Im Trausaal dürfen sich nun gleichzeitig 20 Personen aufhalten.

Niemand weiß so richtig, was gilt. Günter Lippert, Standesbeamter

Wenn die Hochzeitsgesellschaft sich jedoch nach der Trauung vor dem Amt versammelt, etwa um ein Erinnerungsfoto zu schießen, gelte die Zehn-Personen-Regelung für den öffentlichen Raum, erklärt der Standesbeamte. Seit Mitte März habe das Standesamt trotz Corona 50 Paare in den Ehestand begleitet. 2020 hätte den Vorjahres-Rekord von 350 toppen können, wäre da nicht die Pandemie, sagt Lippert. Durch die Krise seien einige der förmlichen Anmeldungen wegen der Fristüberschreitung verstrichen, gesteht er.

Weniger Einkommen für Hochzeitssänger

Auch die Hochzeitssängerin Karoline Lindt bekommt die Krise zu spüren. Sie tritt zusammen mit ihrem Freund Nûjîn Kartal als Gesangsduo „Appleshoes“ auf. Die beiden haben schon einige Hochzeiten in der Kurstadt und Rastatt musikalisch begleitet. Für das Duo bedeutet die Krise ein Einbruch bei den Buchungen. Für viele Kunden sei nicht klar gewesen, wann und in welchem Umfang die Kontaktbeschränkungen gelockert würden.

„Vielen Paaren war das zu heiß“, sagt Lindt. Ein Großteil der Hochzeiten sei somit auf das kommende Jahr verschoben worden. Das bedeute für das Gesangspaar weniger Einkommen, gesteht die Sängerin. Das Duo freut sich umso mehr, im August auf einer Hochzeit zu spielen. Wie die Feier in Zeiten von Schutzmasken und Mindestabstand jedoch ablaufe? Das kann Karoline Lindt nicht vorhersehen.

