HSG Hardt will nach oben

Martin Ehrentraut hat die Glanzzeiten der Durmersheimer Handballer an entscheidender Stelle mitgemacht. Jahrelang stand er im Tor des TuS, als die Ballwerfer aus der Hardtgemeinde in den 1990er Jahren in der drittklassigen Regionalliga sowie später in der Baden-Württemberg-Oberliga um Punkte kämpften.

Ehemaliges Aushängeschild

Der TuS Durmersheim war zweifellos das Aushängeschild des Handballbezirks Rastatt. Spieler wie Karl-Heinz Steinmetz, Robert Höllig, Holger Heitz, Patric Bukovic, Jens Brabec, Dirk Haselbach oder Stefan Haap waren das Beste, was der Norden des Verbandsgebiets zu bieten hatte. Ehrentraut ist auch heute noch an vorderster Front dabei, und zwar als Trainer der HSG Hardt, zu der sich der TuS Durmersheim und FA Bietigheim ab der Saison 2012/13 zusammengeschlossen haben.

Der Unterschied zu damals: Die Fahrten zu den Punktspielen sind deutlich kürzer als früher. War man einst in ganz Baden-Württemberg unterwegs, kommen die Gegner in der Bezirksklasse heutzutage ausschließlich aus der Nachbarschaft. So gastieren in der Durmersheimer Hardtsporthalle beziehungsweise Bietigheimer Sporthalle nicht mehr Horkheim, Oßweil, Kornwestheim, Donzdorf oder Oftersheim, sondern unter anderem Steinbach/Kappelwindeck II und III, Ottersweier II sowie die Panthers Gaggenau I und II. Zuletzt stand der Vergleich mit der eigenen zweiten Mannschaft auf dem Plan.

Trainerwechsel

Dass sich dabei die erste Garnitur, aktuell mit 22:6 Punkten Tabellenführer, gegen die HSG-Reserve mit 40:28 durchsetzte, war ein Schritt in Richtung des anvisierten Saisonziels. Ehrentraut sieht Licht am Ende des Tunnels. „Ich hoffe, dass wir den Aufstieg und die Rückkehr in die Landesliga schaffen“, sagt der Coach, für den nach dieser Runde auf der Bank Schluss ist.

Ehrentraut tritt kürzer, legt eine Pause ein. „Ich bleibe der HSG aber erhalten und bringe mich im Hintergrund ein“, verrät er. Die Nachfolgefrage ist derweil geklärt. Der aktuelle Co-Trainer Joshua Honold übernimmt den Chefposten.

Sportliche Talfahrt nach Abstieg

Weshalb es sportlich mit dem TuS Durmersheim, der 2006/07 als Südbadenliga-Meister seinen letzten großen Erfolg feierte und in der Saison 2007/08 in der Baden-Württemberg-Oberliga aktiv war, derart abwärts ging, erklärt TuS-Abteilungsleiter Robert Höllig, ehemaliger Durmersheimer Top-Spieler: „Nach dem Erfolg in der Südbadenliga und dem postwendenden Abstieg aus der Oberliga gab es ein Motivationsloch. Viele Spieler haben uns danach verlassen. Entscheidend verschlimmert hat sich die Situation dann nach dem Abstieg aus der Südbadenliga 2011.“

Top-Talente haben den Verein verlassen

Die sportliche Perspektive für hochtalentierte Eigengewächse wie Marco Schlampp, Thilo Hafner, Sandro Münch, Lars Crocoll, Julian Schlager, Jan-Philipp Valda und andere war nicht mehr gegeben, sie wanderten zu höherklassigen Konkurrenten ab. „Außerdem herrschte eine Mangel an Führungskräften. Die Aufgaben waren auf zu wenigen Schultern verteilt“, sagt Höllig. Mit dem Zusammenschluss der Durmersheimer und Bietigheimer Handballer entschärfte sich die Lage etwas, es bleibt aber Verbesserungsbedarf.

Rückkehr in die Landesliga im Visier

Immerhin: Sportlich geht es wieder aufwärts. „Der Aufstieg in die Landesliga ist fast zwingend. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison eine Klasse höher mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft mitmischen.“ Mittel- bis langfristig hofft Höllig, die HSG in der Südbadenliga zu etablieren. Sein Wunsch: „Wir müssen versuchen, die Leute wieder verstärkt an den Verein zu binden und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.“

Dass in der kommenden Runde nach längerer Pause eine Frauenmannschaft gemeldet wird, sieht er als gutes Zeichen – ebenso, dass sich ehemalige Spieler wie Jens Brabec und Simon Sium als Trainer im Jugendbereich engagieren. „Das macht Mut“, sagt Höllig.